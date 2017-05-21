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Россия обыграла Финляндию в матче за 3-е место

Россияне завоевали бронзу чемпионата мира

  • 21.05.2017 20:02
  • 1823 просмотров
  • 18 комментария
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allhockey.ru
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Сборная России переиграла команду Финляндии в матче за бронзу ЧМ-2017. В составе победителей отличились Владимир Ткачёв, Богдан Киселевич, Никита Кучеров, а Никита Гусев сделал дубль. За Финляндию забивали Микко Рантанен, Микко Лехтонен и Вели-Матти Савинайнен. Таким образом, россияне завоевали бронзу ЧМ-2017.
 
Россия – Финляндия – 5:3 (1:0, 3:1, 1:2)

Шайбы забросили:
1:0 Гусев (Антипин, Ничушкин), 06:58
2:0 Ткачёв (Ничушкин, Зубов), 21:48, ГМ
3:0 Гусев (Панарин, Дадонов), 27:01
4:0 Киселевич (Наместников, Ничушкин), 28:16
4:1 Рантанен (Филппула), 39:33
4:2 Лехтонен (Ахо), 41:16
4:3 Савинайнен (Рантанен, Ахо), 45:29, ГБ
5:3 Кучеров (Кузнецов), 48:03
 

Вратари: Василевский – Корписало (Сятери, 28:16)

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Комментарии
    checna-ebet-russia-7
      checna-ebet-russia-7, 21.05.2017 20:21
    +6
    От мертвых финнов три за 6 минут это супер
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    keegan
    online
      keegan, 21.05.2017 20:23
    +4
    Лучше третье чем никакое! Веселая была игра!
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    Leka777
      Leka777, 21.05.2017 20:24
    +6
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    MSukoshvili
      MSukoshvili, 21.05.2017 20:26
    -17
    checna-ebet-russia-7, 21.05.2017 20:21
    От мертвых финнов три за 6 минут это супер
    Молодец, уважуха и респект. Настоящий гарный и свядомый патриот. Везде сумеешь перемогу найти, даже там, где ей и не пахнет.
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    saucheur
      saucheur, 21.05.2017 20:29
    -16
    Комментарий свернут. Показать
    checna-ebet-russia-7, 21.05.2017 20:21
    От мертвых финнов три за 6 минут это супер
    Сказать тебе что делают мертвые в хз каком дивизионе хз какой группы?))) лучше не надо, а то детишки тоже иногда читают спорт )))
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    Melitopol_Rus
      Melitopol_Rus, 21.05.2017 20:32
    -18
    checna-ebet-russia-7, 21.05.2017 20:21
    От мертвых финнов три за 6 минут это супер
    ...........Баскетболисты московского ЦСКА завоевали бронзовые медали в Финале четырех Евролиги, обыграв в матче за третье место мадридский Реал......
    В прошлом году ЦСКА кстати выйграл Евролигу. Найди и здесь перемогу, ну типа Реал мертвый был.
    Кстати на ЧЕ по ХГ украинки вообще без медалей остались, угадай, дыванный воин, кто забрал все золото.
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    checna-ebet-russia-7
      checna-ebet-russia-7, 21.05.2017 20:36
    +8
    MSukoshvili, 21.05.2017 20:26

    Молодец, уважуха и респект. Настоящий гарный и свядомый патриот. Везде сумеешь перемогу найти, даже там, где ей и не пахнет.
    Не ну три за 6 минут от финских звезд играющих во всяких там Спартаках, Витязях, Кульлунах и т.д. это прорыв Третий состав финнов обыграть это вам не шутки. Не ну там от 4 состава Канады 4 за период это тоже отлично. С другой стороны, чему еще радоваться такому ватному идиоту как ты? Три олимпиады без медали, по результатам 6 олимпиад - 6 место. Это перемога Или ею не пахнет. Я короче запутался в ваших перемогах
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    saucheur
      saucheur, 21.05.2017 20:40
    -16
    Комментарий свернут. Показать
    Melitopol_Rus, 21.05.2017 20:32
    checna-ebet-russia-7, 21.05.2017 20:21
    От мертвых финнов три за 6 минут это супер

    ...........Баскетболисты московского ЦСКА завоевали бронзовые медали в Финале четырех Евролиги, обыграв в матче за третье место мадридский Реал......В прошлом году ЦСКА кстати выйграл Евролигу. Найди и здесь перемогу, ну типа Реал мертвый был.Кстати на ЧЕ по ХГ украинки вообще без медалей остались, угадай, дыванный воин, кто забрал все золото.
    Можно задать тебе вопрос? вот скажи может ли быть адекватным тот ,который на весь мир трындит ,что у него есть русский раб, таскающий чемоданы в кругосветном круизе? тот, который якобы несколько лет назад якобы стал доктором экономических наук продав при этом целый микрорайон в Гамбурге? тот , который с гордостью рассказывал о самой большой покупке в жизни, навороченной кухонной плите Tefal? по моему ответ очевиден, а потому не ругай ты дурачка Сярожу за зря ))
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    checna-ebet-russia-7
      checna-ebet-russia-7, 21.05.2017 20:42
    +6
    Melitopol_Rus, 21.05.2017 20:32

    ...........Баскетболисты московского ЦСКА завоевали бронзовые медали в Финале четырех Евролиги, обыграв в матче за третье место мадридский Реал......В прошлом году ЦСКА кстати выйграл Евролигу. Найди и здесь перемогу, ну типа Реал мертвый был.Кстати на ЧЕ по ХГ украинки вообще без медалей остались, угадай, дыванный воин, кто забрал все золото.
    Дебил, бюджет ЦСКА вдовое выше бюджета любого клуба Евролиги. Вдвое. Чему вы радуетесь, что имея вдвое больший бюджет опять не выиграли Евролигу? 2 победы за 10 лет с таким бюджетом это много? Греческие клубы имея в 2,5-3 раза меньший бюджет, опять вас выипали и выиграли уже 4 евролиги за этот отрезок Не ну вы точно лишнехромосомные
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    Вячеслав Антонов
      Вячеслав Антонов, 21.05.2017 20:44
    -17
    Положение команда на ЧМ отражает расклад в мировом хоккее в целом,Канада и Швеция реальные лидеры на сегодня в хоккее,Россия-Финляндия-Чехия-США чуть позади,с канадцами всё ясно,там работа и не прекращалась,а вот шведы молодцы,за последние годы вырвались вперед.
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    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 21.05.2017 20:44
    +7
    А сегодня играл самый сильный российский хоккеист, который по 6 шайб за матч забрасывает?
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    Вячеслав Антонов
      Вячеслав Антонов, 21.05.2017 20:45
    -18
    checna-ebet-russia-7, 21.05.2017 20:36
    MSukoshvili, 21.05.2017 20:26
    Молодец, уважуха и респект. Настоящий гарный и свядомый патриот. Везде сумеешь перемогу найти, даже там, где ей и не пахнет.

    Не ну три за 6 минут от финских звезд играющих во всяких там Спартаках, Витязях, Кульлунах и т.д. это прорыв Третий состав финнов обыграть это вам не шутки. Не ну там от 4 состава Канады 4 за период это тоже отлично. С другой стороны, чему еще радоваться такому ватному идиоту как ты? Три олимпиады без медали, по результатам 6 олимпиад - 6 место. Это перемога Или ею не пахнет. Я короче запутался в ваших перемогах
    А чего это за истерика?Кстати,может напомнишь,какое место сборная Украины заняла?А то забыл.
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    saucheur
      saucheur, 21.05.2017 20:48
    -17
    Комментарий свернут. Показать
    Поручик Ржевский, 21.05.2017 20:44
    А сегодня играл самый сильный российский хоккеист, который по 6 шайб за матч забрасывает?
    не, не играл,в ВК что то связь забарахлила ,не сумели сообщить вовремя
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    GRANADA_Da
    online
      GRANADA_Da, 21.05.2017 20:54
    -11
    Вячеслав Антонов, 21.05.2017 20:44
    Положение команда на ЧМ отражает расклад в мировом хоккее в целом,Канада и Швеция реальные лидеры на сегодня в хоккее,Россия-Финляндия-Чехия-США чуть позади,с канадцами всё ясно,там работа и не прекращалась,а вот шведы молодцы,за последние годы вырвались вперед.
    Не соглашусь. Досада всех боле сб. России как раз из-за того, что реально могли золото взять. Сами загубили. И ведь не силенок не хватает на тртий период, а похоже указивки из тренерского штаба по смене стратегии. Да и есть вопросы к тренерскому штабу по комплектованию. Вместо Кузи и Ничушкина и НХЛ могли спокойно заявить Капризова.
    Да и абсолютно лучшим игроком ЧМ считаю Тему Панарина. Давно у нас не было такого дарования, смесь Харламова-Дацюка-Ларионова.
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    Андрей Богомолец
    online
      Андрей Богомолец, 21.05.2017 21:08
    -1
    Омоложение сборной это всегда трудный путь ну и естественно Знарок это не тот тренер который достоин тренировать сборную с такими хоккеистами! Сб России по хоккею это эдакая сб Аргентины по футболу с кучей звезд в составе но без титулов
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    Андрей Богомолец
    online
      Андрей Богомолец, 21.05.2017 21:10
    -1
    GRANADA_Da, 21.05.2017 20:54
    Вячеслав Антонов, 21.05.2017 20:44
    Положение команда на ЧМ отражает расклад в мировом хоккее в целом,Канада и Швеция реальные лидеры на сегодня в хоккее,Россия-Финляндия-Чехия-США чуть позади,с канадцами всё ясно,там работа и не прекращалась,а вот шведы молодцы,за последние годы вырвались вперед.

    Не соглашусь. Досада всех боле сб. России как раз из-за того, что реально могли золото взять. Сами загубили. И ведь не силенок не хватает на тртий период, а похоже указивки из тренерского штаба по смене стратегии. Да и есть вопросы к тренерскому штабу по комплектованию. Вместо Кузи и Ничушкина и НХЛ могли спокойно заявить Капризова.Да и абсолютно лучшим игроком ЧМ считаю Тему Панарина. Давно у нас не было такого дарования, смесь Харламова-Дацюка-Ларионова.
    Вместо Кузи и Ничушкина и НХЛ могли спокойно заявить Капризова
    _________________________
    это как всех одним Капризовым заменить?
    Да и абсолютно лучшим игроком ЧМ считаю Тему Панарина
    _______________________
    Кучеров с тобой поспорит!
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    pulse240
    online
    pulse240, 21.05.2017 21:12
    +2
    З перемогою брати!
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