Россия обыграла Финляндию в матче за 3-е место

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Динамо Киев - Заря 21:26 — Андрей Кошель Зарю с победой. У ДК остались только воспоминания о прошлом, сегодня ДК - 0. 21:26 — Денис Меженский Заря Молодцы! 21:22 — garius для начала сам переключись с русского на украинский на клавиатуре))) 21:17 — svo2011svo спорт.юа официйнний спонсор сепаратистив ,вин видаляе деяки цитати