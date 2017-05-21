Россия обыграла Финляндию в матче за 3-е место

Сборная России переиграла команду Финляндии в матче за бронзу ЧМ-2017. В составе победителей отличились Владимир Ткачёв, Богдан Киселевич, Никита Кучеров, а Никита Гусев сделал дубль. За Финляндию забивали Микко Рантанен, Микко Лехтонен и Вели-Матти Савинайнен. Таким образом, россияне завоевали бронзу ЧМ-2017.
Россия – Финляндия – 5:3 (1:0, 3:1, 1:2)
Шайбы забросили:
1:0 Гусев (Антипин, Ничушкин), 06:58
2:0 Ткачёв (Ничушкин, Зубов), 21:48, ГМ
3:0 Гусев (Панарин, Дадонов), 27:01
4:0 Киселевич (Наместников, Ничушкин), 28:16
4:1 Рантанен (Филппула), 39:33
4:2 Лехтонен (Ахо), 41:16
4:3 Савинайнен (Рантанен, Ахо), 45:29, ГБ
5:3 Кучеров (Кузнецов), 48:03
Шайбы забросили:
1:0 Гусев (Антипин, Ничушкин), 06:58
2:0 Ткачёв (Ничушкин, Зубов), 21:48, ГМ
3:0 Гусев (Панарин, Дадонов), 27:01
4:0 Киселевич (Наместников, Ничушкин), 28:16
4:1 Рантанен (Филппула), 39:33
4:2 Лехтонен (Ахо), 41:16
4:3 Савинайнен (Рантанен, Ахо), 45:29, ГБ
5:3 Кучеров (Кузнецов), 48:03
Вратари: Василевский – Корписало (Сятери, 28:16)
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В прошлом году ЦСКА кстати выйграл Евролигу. Найди и здесь перемогу, ну типа Реал мертвый был.
Кстати на ЧЕ по ХГ украинки вообще без медалей остались, угадай, дыванный воин, кто забрал все золото.
Молодец, уважуха и респект. Настоящий гарный и свядомый патриот. Везде сумеешь перемогу найти, даже там, где ей и не пахнет.
От мертвых финнов три за 6 минут это супер
...........Баскетболисты московского ЦСКА завоевали бронзовые медали в Финале четырех Евролиги, обыграв в матче за третье место мадридский Реал......В прошлом году ЦСКА кстати выйграл Евролигу. Найди и здесь перемогу, ну типа Реал мертвый был.Кстати на ЧЕ по ХГ украинки вообще без медалей остались, угадай, дыванный воин, кто забрал все золото.
...........Баскетболисты московского ЦСКА завоевали бронзовые медали в Финале четырех Евролиги, обыграв в матче за третье место мадридский Реал......В прошлом году ЦСКА кстати выйграл Евролигу. Найди и здесь перемогу, ну типа Реал мертвый был.Кстати на ЧЕ по ХГ украинки вообще без медалей остались, угадай, дыванный воин, кто забрал все золото.
Молодец, уважуха и респект. Настоящий гарный и свядомый патриот. Везде сумеешь перемогу найти, даже там, где ей и не пахнет.
Не ну три за 6 минут от финских звезд играющих во всяких там Спартаках, Витязях, Кульлунах и т.д. это прорыв Третий состав финнов обыграть это вам не шутки. Не ну там от 4 состава Канады 4 за период это тоже отлично. С другой стороны, чему еще радоваться такому ватному идиоту как ты? Три олимпиады без медали, по результатам 6 олимпиад - 6 место. Это перемога Или ею не пахнет. Я короче запутался в ваших перемогах
Да и абсолютно лучшим игроком ЧМ считаю Тему Панарина. Давно у нас не было такого дарования, смесь Харламова-Дацюка-Ларионова.
Положение команда на ЧМ отражает расклад в мировом хоккее в целом,Канада и Швеция реальные лидеры на сегодня в хоккее,Россия-Финляндия-Чехия-США чуть позади,с канадцами всё ясно,там работа и не прекращалась,а вот шведы молодцы,за последние годы вырвались вперед.
Не соглашусь. Досада всех боле сб. России как раз из-за того, что реально могли золото взять. Сами загубили. И ведь не силенок не хватает на тртий период, а похоже указивки из тренерского штаба по смене стратегии. Да и есть вопросы к тренерскому штабу по комплектованию. Вместо Кузи и Ничушкина и НХЛ могли спокойно заявить Капризова.Да и абсолютно лучшим игроком ЧМ считаю Тему Панарина. Давно у нас не было такого дарования, смесь Харламова-Дацюка-Ларионова.
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это как всех одним Капризовым заменить?
Да и абсолютно лучшим игроком ЧМ считаю Тему Панарина
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Кучеров с тобой поспорит!
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