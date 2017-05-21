В субботу в пятой встрече финала Западной конференции «Утки» уступили «Хищникам».
Анахайм - Нэшвилл - 1:3 (счет в серии – 2:3)
2-й период
1:0 Анахайм - Крис Вагнер - 2 (Брэндон Монтур - 7, Якоб Силфверберг - 5), 12:46
1:1 Нэшвилл - Колин Уилсон - 2 (Кольтон Сиссонс - 5, ПиКей Суббан - 8), 19:19, в большинстве
3-й период
1:2 Нэшвилл - Понтус Аберг - 1 (Филип Форсберг - 6, Маттиас Экхольм - 8), 11:01
1:3 Нэшвилл - Остин Ватсон - 2, 19:12, в пустые ворота
Новичок Нэшвилла Понтус Аберг забросил свою первую шайбу в плей-офф и стал Второй звездой матча. Аберг оказался в первой тройке с Филипом Форсбергом и Колтоном Сиссонсом в связи с тем, что команда из-за травм потеряла сразу двух ведущих центрфорвардов - Райан Джохансен и Майк Фишер получили повреждения в матче №4. Джохансену уже сделали операцию на левом бедре, и он выбыл до окончания сезона. В составе «Хищников» также впервые в плей-офф появился центрфорвард Фредерик Годро, и нападающий Миикка Саломaки сыграл свой первый матч в серии. Команды, которые выиграли пятый матч серии плей-офф и повели в ней, 198 раз одерживали победу в раунде и потерпели 54 поражения. В этом году в таких ситуациях победители пятого матча выиграли все серии - 5-0.
Источник — Sport.ua
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