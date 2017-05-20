ЧМ-2017. Швеция обыграла Финляндию и вышла в финал

На проходящем в Германии и Франции чемпионате мира по хоккею сыгран второй полуфинальный поединок. Сборная Швеции обыграла финнов и в финале завтра встретится с командой Канады. Финляндия сразится за 3-е место со сборной России.
ЧМ-2017. 1/2 финала
Швеция – Финляндия – 4:1
Шайбы:
1:0 – 1 Эдлер ( Бэкстрем)
1:1 – 4 Кемппаинен (Аалтонен)
2:1 – 24 Клингберг (В. Нюландер, Экман-Ларссон)
3:1 – 34 В. Нюландер ( Бэкстрем)
4:1 – 53 Нордстрем (Крюгер)
Источник — Sport.ua
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