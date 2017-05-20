ЧМ-2017. Швеция обыграла Финляндию и вышла в финал

Хрена тут называть. Перед этим 50 лямов в год предложили Косте и сразу после этого его семья сказ...

Просто произошло то, что и должно было! Красный автомобиль заглох и больше не поедет. У Каzапов н...

та какой из Украины... гугл-транслейт.

"В середине первого тайма прекрасная передача пяткой от Алексея Михайличенко нашла Сергея На...

"В середине первого тайма прекрасная передача пяткой от Алексея Михайличенко нашла Сергея На...

Нет скорее всего, но они всё-равно молодцы.

Смущєнія тут ні до чого! Ти спец тут і заслуговуєш поваги. Але все ж звертаюсь до сайту - ДАЙТЕ Л...

Я сам в юности поиграл на конторах, поэтому к букмекерским цифрам отношусь довольно иронично. На ...