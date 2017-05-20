Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ЧМ-2017. Швеция обыграла Финляндию и вышла в финал

За золото «Тре крунур» поспорит с канадцами

  • 20.05.2017 22:30
  • 207 просмотров
  • 0 комментария
Метки
iihfworlds2017.com. Швеция – Финляндия
© iihfworlds2017.com. Швеция – Финляндия

На проходящем в Германии и Франции чемпионате мира по хоккею сыгран второй полуфинальный поединок. Сборная Швеции обыграла финнов и в финале завтра встретится с командой Канады. Финляндия сразится за 3-е место со сборной России.

ЧМ-2017. 1/2 финала

Швеция – Финляндия – 4:1 
 
Шайбы:
1:0 – 1 Эдлер ( Бэкстрем)
1:1 – 4 Кемппаинен (Аалтонен)
2:1 – 24 Клингберг (В. Нюландер, Экман-Ларссон)
3:1 – 34 В. Нюландер ( Бэкстрем)
4:1 – 53 Нордстрем (Крюгер)

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.