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ЧМ-2017. Россия проиграла Канаде в полуфинале

Уступая 0:2 после второго периода, канадцы нашли в себе силы переломить ход матча

  • 20.05.2017 19:53
  • 3115 просмотров
  • 31 комментария
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© twitter.com/russiahockey

ЧМ-2017. 1/2 финала

Канада – Россия – 4:2 (0:0, 0:2, 4:0)

Шайбы:

0:1 – 32 Кузнецов (Кучеров, Панарин)
0:2 – 34 Гусев (Панарин, Шипачев)
1:2 – 40 Шайфли (Парайко, Маккиннон)
2:2 – 55 Маккиннон (Конекны)
3:2 – 56 О′Райлли (Мэтисон)

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Lviv_NY
    Lviv_NY, 20.05.2017 20:40
    -3
    Евгений Нескажу, 20.05.2017 20:32
    Lviv_NY, 20.05.2017 20:27
    читаю коменти. Мені це нагадує коли мужик дуже радів що у сусіда корова здохла. А у самого корови ніколи не було

    Меня всегда удивляли и будут удивлять такие праведники как вы. Вроде бы из Украины, а так заступаешься за рашку...
    просто я реально дивлюся на речі ... от і все. І нікого я не збираюся захищати ... нехай самі себе захищають, тим більше вони це вміють
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    Вячеслав Антонов
      Вячеслав Антонов, 20.05.2017 20:40
    -11
    Смотрю тут все хоккейные специалисты собрались,третья сборная уделала Вы бы хоть НХЛ посмотрели,что бы понять,кто играет в этой сборной Канаде.Кстати,по поводу сборной России,только четыре игрока из реальной основы России,Кузнецов-Кучеров-Панарин-Орлов,вратарь и тот второй,при Бобровском Василевский сидит на лавке.
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    Danilo_Tramp
    online
      Danilo_Tramp, 20.05.2017 20:44
    -5
    Надо будет во втором полуфинале за шведов болеть, у них форма как у нас.
    А так как хорошо, что есть демократический мир вокруг нас. Нет своих перемог, так хоть чужим порадуемся.
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    vvs46
      vvs46, 20.05.2017 20:45
    -2
    Евгений Нескажу, 20.05.2017 20:32
    Lviv_NY, 20.05.2017 20:27
    читаю коменти. Мені це нагадує коли мужик дуже радів що у сусіда корова здохла. А у самого корови ніколи не було

    Меня всегда удивляли и будут удивлять такие праведники как вы. Вроде бы из Украины, а так заступаешься за рашку...
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    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 20.05.2017 20:47
    +10
    Где все эти козломордые животные, которые позавчера вопили про "красную машину", "пиндосы соснули" и прочий имперский бред? Я ж говорю, то вселенская эйфория, то всемордорский траур. Ни одно, ни другое ни к спорту, ни к болению отношения не имеет. Лишнехромосомные, конечно, что с них возьмешь? Ожидаю, правда, воплей о злобных судьях, абсолютно заслуженно наудалявших в третьем периоде уже видевших себя в финале расеян.
    Приятно, конечно, что Канада выиграла, но по первым двум периодам шансов у них особых не было, я аж трансляцию выключил. Хорошо, что быстро одну шайбу отыграли, да еще недоразвитые помогли со своими постоянными удалениями. Хотя в финале ставлю все равно на шведов, у которых по составу все-таки самая сильная сборная на турнире. Будет, правда, смешно, если они финнам сегодня проиграют.
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    Lemieux
      Lemieux, 20.05.2017 20:49
    +7
    Шотакоэ?? Красная машина попала под красный каток? Да как же так??
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    comentraktor
      comentraktor, 20.05.2017 20:56
    +4
    Очень рад за Канаду и абсолютно насрать на Росию, но... дарагие спорт юа, у вас не то что бы анонса ЧМ по хоккею нет, у вас даже нет рассписания!! Так вы спортивное издание или тараканы, которые вбросили новость для рейтинга?
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    endi_vilch_95
    online
      endi_vilch_95, 20.05.2017 21:00
    -2
    Павел Фёдоров, 20.05.2017 20:04
    Не дает Бог россии побеждать после начала кровавой путинской военной агрессии на донбассе ? Похоже на то Если взять все виды спорта и внимательно проанализировать,то у этой страны с весны 2014 года в основном разочарования.

    В 2016 ПБК ЦСКА выиграло Евролигу (если клубные успехи тоже считаются)
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    Danilo_Tramp
    online
    Danilo_Tramp, 20.05.2017 21:02
    -5
    comentraktor, 20.05.2017 20:56
    Очень рад за Канаду и абсолютно насрать на Росию, но... дарагие спорт юа, у вас не то что бы анонса ЧМ по хоккею нет, у вас даже нет рассписания!! Так вы спортивное издание или тараканы, которые вбросили новость для рейтинга?
    Все правильно брателло пишешь!!! В отсутствии своих достижений порадуемся за чужие. Не важно, что своя хата горит, главное, что у соседа корова приболела.
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    A-68
    online
      A-68, 20.05.2017 21:05
    +3
    КАНАДА - БРАВО .!!!!
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    spartakus7777777
    online
      spartakus7777777, 20.05.2017 21:11
    0
    просто шабаш тролів з обох боків))) а скільки вам, хлопці, платять за вашу роботу, може й собі спробувати?)
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