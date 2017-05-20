ЧМ-2017. 1/2 финала
Канада – Россия – 4:2 (0:0, 0:2, 4:0)
Шайбы:
0:1 – 32 Кузнецов (Кучеров, Панарин)
0:2 – 34 Гусев (Панарин, Шипачев)
1:2 – 40 Шайфли (Парайко, Маккиннон)
2:2 – 55 Маккиннон (Конекны)
3:2 – 56 О′Райлли (Мэтисон)
Источник — Sport.ua
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читаю коменти. Мені це нагадує коли мужик дуже радів що у сусіда корова здохла. А у самого корови ніколи не було
Меня всегда удивляли и будут удивлять такие праведники как вы. Вроде бы из Украины, а так заступаешься за рашку...
А так как хорошо, что есть демократический мир вокруг нас. Нет своих перемог, так хоть чужим порадуемся.
читаю коменти. Мені це нагадує коли мужик дуже радів що у сусіда корова здохла. А у самого корови ніколи не було
Меня всегда удивляли и будут удивлять такие праведники как вы. Вроде бы из Украины, а так заступаешься за рашку...
Приятно, конечно, что Канада выиграла, но по первым двум периодам шансов у них особых не было, я аж трансляцию выключил. Хорошо, что быстро одну шайбу отыграли, да еще недоразвитые помогли со своими постоянными удалениями. Хотя в финале ставлю все равно на шведов, у которых по составу все-таки самая сильная сборная на турнире. Будет, правда, смешно, если они финнам сегодня проиграют.
В 2016 ПБК ЦСКА выиграло Евролигу (если клубные успехи тоже считаются)
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