В пятницу в четвертой встрече финала Восточной конференции «Пингвины» обыграли «Сенаторов».
Оттава - Питтсбург - 2:3 (счет в серии – 2:2)
1-й период
0:1 Питтсбург - Олли Мяяття - 1 (Сидни Кросби - 11, Джейк Гюнцель - 6), 19:14
2-й период
0:2 Питтсбург - Сидни Кросби - 6 (Джейк Гюнцель - 7, Фил Кессел - 10), 07:41, в большинстве
0:3 Питтсбург - Брайан Думулин - 1 (Йан Коул - 6, Скотт Уилсон - 2), 11:30
1:3 Оттава - Кларк Макартур - 3 (Бобби Райан - 9), 18:22
3-й период
2:3 Оттава - Том Пайатт - 2 (Майк Хоффман - 5, Эрик Карлссон - 13), 14:59
Вратарь гостей Мэтт Мюррей провел свой первый полный матч в этом розыгрыше Кубка Стэнли и отразил 24 броска. Мюррей, получивший травму во время раскатки перед первым матчем команды в плей-офф, дебютировал в этом розыгрыше в среду. Питтсбург забросил в этой игре столько же шайб, сколько в первых трех поединках серии. «Сенаторы» четыре раза безуспешно пытались разыграть лишнего в этой встрече. Команда упустила уже 25 шансов подряд наказать соперника за нарушение правил, в последний раз это произошло в матче №2 второго раунда против Рейнджерс.
Источник — Sport.ua
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