Украина сыграет на чемпионате мира в Каунасе

Сборная Украины по хоккею в следующем году выступит на чемпионате мира в дивизионе 1B, который пройдет в литовском Каунасе, - такое решение было принято на сегодняшнем Исполкоме международной федерации хоккея.
Соперниками украинской команды будут Япония, Литва, Эстония, Хорватия и Румыния. Матчи пройдут 22-28 апреля.
Украинцы в этом году на домашнем чемпионате мира вылетели из группа А, понизившись в классе.
Источник — Sport.ua
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