Украина сыграет на чемпионате мира в Каунасе

Сборная Украины по хоккею в следующем году выступит на чемпионате мира в дивизионе 1B, который пройдет в литовском Каунасе, - такое решение было принято на сегодняшнем Исполкоме международной федерации хоккея.

Соперниками украинской команды будут Япония, Литва, Эстония, Хорватия и Румыния. Матчи пройдут 22-28 апреля.

Украинцы в этом году на домашнем чемпионате мира вылетели из группа А, понизившись в классе.