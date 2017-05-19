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Украина сыграет на чемпионате мира в Каунасе

Международная федерация хоккея определила место проведения турнира в дивизионе 1B

  • 19.05.2017 15:15
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Украина сыграет на чемпионате мира в Каунасе

Сборная Украины по хоккею в следующем году выступит на чемпионате мира в дивизионе 1B, который пройдет в литовском Каунасе, - такое решение было принято на сегодняшнем Исполкоме международной федерации хоккея.

Соперниками украинской команды будут Япония, Литва, Эстония, Хорватия и Румыния. Матчи пройдут 22-28 апреля.

Украинцы в этом году на домашнем чемпионате мира вылетели из группа А, понизившись в классе.

Источник — Sport.ua

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