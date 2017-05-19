Одесса примет юниорский чемпионат мира по хоккею в 2018-м году!

На международном конгрессе IIHF в Кельне было определено место проведения чемпионата мира среди юниоров в дивизионе IB. Как сообщает президент Федерации хоккея Украины Анатолий Брезвин, в голосовании победила Одесса. Таким образом главной ареной соревнования станет одесский Дворец спорта.
Одесса впервые выбрана местом проведения официального соревнования по хоккею с шайбой. Ранее в Украине чемпионаты мира проходили в Киеве, Донецке и Броварах.
Источник — Sport.ua
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