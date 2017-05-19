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Латвия и Беларусь примут чемпионат мира по хоккею в 2021-м году

Решающие матчи пройдут в Минске

  • 19.05.2017 14:30
  • 77 просмотров
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twitter.com/IIHFHockey
© twitter.com/IIHFHockey

Столицы Беларуси и Латвии Минск и Рига соответственно примут матчи чемпионата мира по хоккею в 2021 году.

Такое решение было принято на конгрессе ИИХФ в пятницу в Кельне.

Финал турнира, полуфиналы и матч за бронзу пройдут в столице Беларуси на «Арене-Минск».

Также на проведение ЧМ-2021 претендовала Финляндия.

Источник — Sport.ua

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