Латвия и Беларусь примут чемпионат мира по хоккею в 2021-м году

Столицы Беларуси и Латвии Минск и Рига соответственно примут матчи чемпионата мира по хоккею в 2021 году.
Такое решение было принято на конгрессе ИИХФ в пятницу в Кельне.
Финал турнира, полуфиналы и матч за бронзу пройдут в столице Беларуси на «Арене-Минск».
Также на проведение ЧМ-2021 претендовала Финляндия.
Источник — Sport.ua
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