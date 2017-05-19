В четверг в финале Западной конференции «Утки» в овертайме обыграли «Хищников».
Нэшвилл - Анахайм - 2:3 (ОТ; счет в серии — 2:2)
1-й период
0:1 Анахайм - Рикард Ракелл - 7 (Кэм Фаулер - 7), 11:30
2-й период
0:2 Анахайм - Ник Ричи - 4 (Нэйт Томпсон - 4, Сами Ватанен - 3), 10:22
3-й период
1:2 Нэшвилл - ПиКей Суббан - 2 (Колин Уилсон - 2, Виктор Арвидссон - 7), 13:33
2:2 Нэшвилл - Филип Форсберг - 7 (Виктор Арвидссон - 8, Джеймс Нил - 2), 19:25
1-й овертайм
2:3 Анахайм - Кори Перри - 4, 10:25
Левый крайний «Хищников» Филип Форсберг - первый хоккеист в истории клуба, забивающий голы в четырех кубковых играх подряд. В первом периоде «Утки» позволили Нэшвиллу только два раза бросить по воротам Джона Гибсона, установив клубный рекорд по этому показателю для одного периода матча плей-офф. Нэшвилл впервые в этом розыгрыше Кубка Стэнли проиграл дома.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.