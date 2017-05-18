Швеция и Канада выходят в полуфинал ЧМ-2017

Сборная Швеции победила команду Швейцарии (3:1) в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею-2017. Шведы вышли в полуфинал турнира, где встретятся с Финляндией, которая всухую обыграла США (2:0).

В составе победителей по шайбе забросили Никлас Бэкстрем, Вильям Нюландер и Александр Эдлер. Единственный гол Швейцарии на свой счет записал Гаэтан Хас.

В матче 1/4 финала чемпионата мира сборная Канады одолела Германию – 2:1. Решающая шайба на счету Джеффа Скиннера. «Кленовые листья» пробились в полуфинал турнира, где встретятся с Россией.

Швейцария – Швеция – 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Бэкстрем - 1 (Линдберг, Нюландер), 4:15 - 0:1. Хас - 1, 12:53 - 1:1. Нюландер - 1 (Экман-Ларссон), 33:15 - 1:2. Эдлер - 1 (Дж. Лундквист), 43:44 - 1:3.

Канада – Германия – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)