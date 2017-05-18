ЧМ-2017. Россия бьет Чехию, Финляндия проходит США

1/4 финала чемпионата мира по хоккею:
Россия – Чехия – 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
1:0 – 8 Орлов (Антипин, Плотников)
2:0 – 13 Кучеров (Антипин, Кузнецов)
3:0 – 53 Панарин (Кузнецов, Кучеров)
США – Финляндия – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
0:1 – 21 Рантанен (Ахо, Савинайнен)
0:2 – 46 Кемппаинен (Аалтонен)
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.