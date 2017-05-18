UA: Перший не буде транслювати матчі плей-офф ЧС-2017 у прямому ефірі

Коментатор Андрій Столярчук повідомив, що матчі плей-офф чемпіонату світу з хокею буду показані у запису.

«Друзі, щодо показу матчів стадії плей-офф ЧС ситуація наступна. На жаль, дата вирішальних матчів збігається з 73-ою річницею депортації кримськотатарського народу (18.05) та Днем пам'яті жертв політичних репресій (21.05). Відповідно у ці дні заплановано для показу чимало тематичних матеріалів, присвячених цим подіям.

Тому ми змушені були трохи змінити формат показу матчів плей-офф. До показу заплановано по одному матчу кожної стадії (тобто 1 чвертьфінал, 1 півфінал і власне фінал). Усі ці матчі будуть показані у відповідний ігровий день о 23.00. Тож вже у четвер, 18 травня, о 23.00 транслюватиметься чвертьфінал Швейцарія - Швеція. Приємного усім перегляду!», - написав Столярчук на своїй сторінці у Facebook.