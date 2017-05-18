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UA: Перший не буде транслювати матчі плей-офф ЧС-2017 у прямому ефірі

Поєдинки будуть показані у відповідний ігровий день о 23.00

  • 18.05.2017 16:05
  • 664 просмотров
  • 5 комментария
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Sport.ua. Андрей Столярчук
© Sport.ua. Андрей Столярчук

Коментатор Андрій Столярчук повідомив, що матчі плей-офф чемпіонату світу з хокею буду показані у запису.

«Друзі, щодо показу матчів стадії плей-офф ЧС ситуація наступна. На жаль, дата вирішальних матчів збігається з 73-ою річницею депортації кримськотатарського народу (18.05) та Днем пам'яті жертв політичних репресій (21.05). Відповідно у ці дні заплановано для показу чимало тематичних матеріалів, присвячених цим подіям.

Тому ми змушені були трохи змінити формат показу матчів плей-офф. До показу заплановано по одному матчу кожної стадії (тобто 1 чвертьфінал, 1 півфінал і власне фінал). Усі ці матчі будуть показані у відповідний ігровий день о 23.00. Тож вже у четвер, 18 травня, о 23.00 транслюватиметься чвертьфінал Швейцарія - Швеція. Приємного усім перегляду!», - написав Столярчук на своїй сторінці у Facebook.

Источник — Facebook.com

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Комментарии
    Сергей Бук
    online
      Сергей Бук, 18.05.2017 16:25
    +5
    Пошли вы на.....ех.
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    H4des
      H4des, 18.05.2017 16:46
    0
    Так Вы уроды ничего не транслируете. Биатлон в записи, Хоккей в записи. Баскетбол -нет. Зачем вы называетесь Перший???
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    уух
      уух, 18.05.2017 16:50
    0
    та врет скорее всего
    в записи просто дешевле, чем прямая трансляция. вот и пытаются сэкономить, прикрываясь Днем памяти
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    Рэм Арвипин
      Рэм Арвипин, 18.05.2017 17:06
    0
    Лучше бы он Евровидении в записи пустил ))
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    Grach27
      Grach27, 18.05.2017 17:20
    -1
    Да если-бы татары вообще не жили в Крыму, их надо было-бы придумать. Как много на них можно спихнуть.
    Кстати, да они там у себя небось в оба глаза будут смотреть в прямой трансляции.
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