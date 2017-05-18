В среду в третьей встрече финала Восточной конференции «Сенаторы» обыграли «Пингвинов».

Оттава - Питтсбург - 5:1 (счет в серии – 2:1)

1-й период

1:0 Оттава - Майк Хоффман - 5 (Кайл Тёррис - 4, Алекс Барроуз - 5), 00:48

2:0 Оттава - Марк Мето - 2 (Бобби Райан - 7, Дерик Брассар - 7), 10:34

3:0 Оттава - Дерик Брассар - 4 (Кларк Макартур - 5, Бобби Райан - 8), 12:28

4:0 Оттава - Зак Смит - 1 (Марк Мето - 2, Эрик Карлссон - 12), 12:52

2-й период

5:0 Оттава - Кайл Тёррис - 4 (Майк Хоффман - 4, Фредрик Классон - 2), 18:18

3-й период

5:1 Питтсбург - Сидни Кросби - 5 (Фил Кессел - 9, Марк Стрейт - 1), 06:07, в большинстве

Вратарю гостей Марку-Андре Флери забили четыре гола с девяти бросков, и его заменили на Мэтта Мюррея, который дебютировал в этом розыгрыше Кубка Стэнли. Хозяева забили три раза в течение 2:18. Такое произошло впервые в истории Оттавы в плей-офф. До этого «Сенаторы» забрасывали три шайбы самое быстрое за четыре минуты. Гол Хоффмана занял третье место среди самых быстрых шайб в истории выступлений клуба в плей-офф. Победитель матча №3, который выходит вперед в серии, значительно чаще выигрывает весь раунд - 205-99. В этом плей-офф соотношение пока более скромное - 3-2.



