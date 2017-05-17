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Вратарь сборной Украины Захарченко перешел в Ноттингем Пантерз

Основной голкипер национальной команды проведет в составе британской команды один сезон

  • 17.05.2017 21:56
  • 566 просмотров
  • 3 комментария
Метки
IIHF. Эдуард Захарченко
© IIHF. Эдуард Захарченко

Вратарь сборной Украины по хоккею Эдуард Захарченко перешел в «Ноттингем Пантерз».

«У нас впереди длинный сезон, и я вижу, что Эдуард сыграет в нем большую роль, добавив конкуренции на вратарской позиции, а также играя и выигрывая матчи для нас. Ему не терпится присоединиться к нам.

В прошлом году он отлично выступал за клуб и сборную, я уверен, что он добьется успеха и в «Ноттингеме», – сказал тренер клуба Кори Нилсон.

По условиям контракта, украинский голкипер проведет в британском клубе один сезон. «Ноттингем Пантерз» является победителем последнего розыгрыша Континентального Кубка IIHF

Напомним, в прошлом сезоне Захарченко стал вице-чемпионом Украины в составе ХК «Кременчуг».

Источник — ХК Ноттингем Пантерз

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Комментарии
    rotoff
    online
    rotoff, 17.05.2017 23:16
    -1
    Ну и уровень
    Ссылка
    rotoff
    online
    rotoff, 17.05.2017 23:16
    -1
    Ну и уровень
    Ссылка
    Artur Sarhsyan
    online
    Artur Sarhsyan, 17.05.2017 23:20
    0
    Перешел из ниоткуда в никуда. Ну ничего, хоть в хорошую страну уехал.
    Ссылка
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