Вратарь сборной Украины Захарченко перешел в Ноттингем Пантерз

Вратарь сборной Украины по хоккею Эдуард Захарченко перешел в «Ноттингем Пантерз».
«У нас впереди длинный сезон, и я вижу, что Эдуард сыграет в нем большую роль, добавив конкуренции на вратарской позиции, а также играя и выигрывая матчи для нас. Ему не терпится присоединиться к нам.
В прошлом году он отлично выступал за клуб и сборную, я уверен, что он добьется успеха и в «Ноттингеме», – сказал тренер клуба Кори Нилсон.
По условиям контракта, украинский голкипер проведет в британском клубе один сезон. «Ноттингем Пантерз» является победителем последнего розыгрыша Континентального Кубка IIHF
Напомним, в прошлом сезоне Захарченко стал вице-чемпионом Украины в составе ХК «Кременчуг».
Источник — ХК Ноттингем Пантерз
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