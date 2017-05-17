Андрей ВОРОНИН: «В хоккее нам с Финляндией тягаться нереально»

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин в своем блоге поделился мнением о хоккее и о чемпионате мира по хоккею, который проходит сейчас в Германии и Франции. Также Воронин упомянул о грядущем поединке национальной сборной Украины по футболу с Финляндией.

«В Германии сейчас хоккейный ажиотаж — чемпионат мира. По мере возможности стараюсь посещать в Кельне отдельные матчи. Не могу сказать, что я прямо-таки заядлый любитель шайбы, но в детстве, еще при СССР, зимой, когда не было футбола, все болели за хоккей. Хорошая быстрая игра…

Вообще я на льду стоять не умею. Не мое это. Но когда играл в Москве, партнеры по «Динамо» серьезно меня затравили. Мы и сами немного играли, и на матчи ходили. Как-то познакомили меня с Саней Овечкиным, с тех пор мы дружим, он меня в Америку приглашал.

В Украине, к сожалению, хоккей сейчас, мягко говоря, не на самом высоком уровне. Впрочем, как и весь спорт. Знаю, что недавно в Киеве проходил чемпионат мира в какой-то первой лиге — так наша сборная и оттуда вылетела. Я не следил, подробностей не знаю, но мне Селя все новости рассказывал. Вот он — настоящий хоккеист!

В общем, в хоккее нам с Финляндией точно тягаться нереально, а в футболе надо любой ценой брать три очка. Вижу, что проблем у Андрея Шевченко меньше не стало (легионеры как не играли, так и не играют), но перед этим поединком мы — фавориты, поэтому побеждать просто обязаны. Надеюсь, что в сегодняшнем финале Кубка Украины сборники покажут себя с наилучшей стороны и поднимут настроение главному тренеру национальной команды», – написал Воронин.