Донбасс подписал контракты с Ордынским и Мостовым

Чемпион Украины ХК «Донбасс» заключил двухлетние соглашения с игроками молодежной сборной Украины 18-летними защитником Станиславом Ордынским и нападающим Денисом Мостовым. Оба хоккеиста являются воспитанниками донецкого клуба и выступали в составе команды «Донбасс-98».

В декабре 2016 года Ордынский и Мостовой дебютировали в составе молодежной сборной Украины и выступили на чемпионате мира (U-20) в Дивизионе IB, который проходил в Венгрии. Три последних клубных сезона Денис и Станислав провели в Швеции.

Таким образом, теперь в составе первой команды ХК «Донбасс» будут выступать пять воспитанников «Донбасс-98». Кроме Ордынского и Мостового, это – вратарь Богдан Дьяченко, защитник Андрей Григорьев и форвард Вадим Мазур.