Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Донбасс подписал контракты с Ордынским и Мостовым

Донецкий клуб заключил с игроками молодежной сборной Украины двухлетние соглашения

  • 17.05.2017 17:39
  • 136 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ХК Донбасс
© ХК Донбасс

Чемпион Украины ХК «Донбасс» заключил двухлетние соглашения с игроками молодежной сборной Украины 18-летними защитником Станиславом Ордынским и нападающим Денисом Мостовым. Оба хоккеиста являются воспитанниками донецкого клуба и выступали в составе команды «Донбасс-98».

В декабре 2016 года Ордынский и Мостовой дебютировали в составе молодежной сборной Украины и выступили на чемпионате мира (U-20) в Дивизионе IB, который проходил в Венгрии. Три последних клубных сезона Денис и Станислав провели в Швеции.

Таким образом, теперь в составе первой команды ХК «Донбасс» будут выступать пять воспитанников «Донбасс-98». Кроме Ордынского и Мостового, это – вратарь Богдан Дьяченко, защитник Андрей Григорьев и форвард Вадим Мазур.

Источник — ХК Донбасс

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.