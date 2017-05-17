Во вторник в финале Западной конференции «Хищники» обыграли «Уток».
Нэшвилл - Анахайм - 2:1 (счет в серии — 2:1)
2-й период
0:1 Анахайм - Кори Перри - 3 (Рикард Ракелл - 6, Сами Ватанен - 2), 15:35, в большинстве
3-й период
1:1 Нэшвилл - Филип Форсберг - 6 (Райан Эллис - 6), 03:54
2:1 Нэшвилл - Роман Йоси - 5 (Виктор Арвидссон - 6, Маттиас Экхольм - 7), 17:17, в большинстве
«Хищники» выиграли все шесть домашних матчей в этом плей-офф Кубка Стэнли. А вообще победная серия на своем льду у команды началась в кубковых играх первого раунда плей-офф 2016 года, в котором Нэшвилл также встречался с Анахаймом. За это время в плей-офф «Хищники» одержали 10 побед подряд на своей арене.
Источник — Sport.ua
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