Во вторник в финале Западной конференции «Хищники» обыграли «Уток».

Нэшвилл - Анахайм - 2:1 (счет в серии — 2:1)

2-й период

0:1 Анахайм - Кори Перри - 3 (Рикард Ракелл - 6, Сами Ватанен - 2), 15:35, в большинстве

3-й период

1:1 Нэшвилл - Филип Форсберг - 6 (Райан Эллис - 6), 03:54

2:1 Нэшвилл - Роман Йоси - 5 (Виктор Арвидссон - 6, Маттиас Экхольм - 7), 17:17, в большинстве

«Хищники» выиграли все шесть домашних матчей в этом плей-офф Кубка Стэнли. А вообще победная серия на своем льду у команды началась в кубковых играх первого раунда плей-офф 2016 года, в котором Нэшвилл также встречался с Анахаймом. За это время в плей-офф «Хищники» одержали 10 побед подряд на своей арене.



