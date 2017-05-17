ЧМ-2017. Россия сыграет против Чехии, Канада проэкзаменует Германию

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Роман ЗОЗУЛЯ: «Я вирішив призупинити кар'єру гравця збірної України» 01:49 — dinozavr1001 А кто би тогда был базовым клубом??? Или ты намекаешь на клуб который не может за ничейку с Ворск...

Челси - Сандерленд 01:41 — scooterok Вот объясните мне зачем показывать этот матч???Где логика?

Пеп ГВАРДИОЛА: «В Барселоне или Баварии меня бы уже уволили» 01:07 — Наталья Суслова А в динамо киев его держали бы и 10лет, и смотрели на него как на Бога