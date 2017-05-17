ЧМ-2017. Россия сыграет против Чехии, Канада проэкзаменует Германию

В Кельне и Париже продолжается чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе. Во вторник, 16 мая, были сыграны последние матчи групповой стадии.
Таким образом, стали известны все четвертьфиналисты турнира.
Чемпионат мира. 1/4 финала
Матчи в Париже
Россия – Чехия
Швейцария – Швеция
Матчи в Кельне:
Канада – Германия
США – Финляндия
Матчи четвертьфинальной стадии состоятся в четверг, 18 мая. Поединки в Париже начнутся в 17:15, в Кельне – 21:15.
Источник — Sport.ua
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