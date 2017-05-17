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ЧМ-2017. Россия сыграет против Чехии, Канада проэкзаменует Германию

Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира

  • 17.05.2017 00:46
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В Кельне и Париже продолжается чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе. Во вторник, 16 мая, были сыграны последние матчи групповой стадии.

Таким образом, стали известны все четвертьфиналисты турнира.

Чемпионат мира. 1/4 финала

Матчи в Париже
Россия – Чехия
Швейцария – Швеция

Матчи в Кельне:
Канада – Германия
США – Финляндия

Матчи четвертьфинальной стадии состоятся в четверг, 18 мая. Поединки в Париже начнутся в 17:15, в Кельне – 21:15.

Источник — Sport.ua

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