это был бы пиар-ход, если бы его не вызывали в сборную. Но так уж сложилось, что таких игроков у ...

Да, сильно сказано!!!ХОЧУ СДЕЛАТЬ ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ - Я ТОЖЕ ВРЕМЕННО ПРИОСТАНАВЛИВАЮ ВЫСТУПЛ...

Ну старый мусарелло у тебя какой то нездоровый интерес к Зозуле, а не полупокер ли ты часом? молч...