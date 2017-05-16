Чемпионат мира. Группа А
Швеция – Словакия – 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
1:0 – 4 В. Нюландер (Клингберг, Бэкстрем)
2:0 – 8 Экман-Ларссон (Карлссон, Эверберг)
2:1 – 24 Матоушек (Жиго, Скалицки)
3:1 – 25 Эверберг (Карлссон)
3:2 – 41 Кудрна (Цингел)
4:2 – 59 Карлссон (Эдлер)
|#
|Команда
|И
|В
|ВОТ
|ПОТ
|П
|З
|П
|Р/Ш
|О
|1
|Россия*
|6
|5
|1
|0
|0
|32
|5
|27
|17
|2
|Швеция*
|7
|5
|0
|1
|1
|29
|11
|16
|16
|3
|США*
|6
|5
|0
|0
|1
|26
|11
|15
|15
|4
|Латвия
|5
|3
|0
|0
|3
|11
|14
|-3
|9
|5
|Германия
|6
|2
|1
|1
|2
|16
|20
|-4
|9
|6
|Дания
|7
|1
|2
|0
|4
|13
|22
|-9
|7
|7
|Словакия
|6
|0
|1
|2
|3
|10
|24
|-14
|4
|8
|Италия**
|7
|0
|0
|1
|6
|6
|32
|-26
|1
* Команда вышла в плей-офф
** Команда вылетела в Дивизион IA
Чемпионат мира. Группа В
Беларусь – Норвегия – 4:3 (0:0, 2:1, 2:2)
1:0 – 26 Лисовец (Стефанович)
1:1 – 35 Сервик (Улимб)
2:1 – 37 Кулаков (Демков, Стась)
2:2 – 41 Рейшенберг (Эдегорд, Торесен)
2:3 – 43 Хулес (Улимб, Мартинсен)
3:3 – 54 Шинкевич (Стефанович, Ковыршин)
4:3 – 56 Лисовец (Лингле, Павлович)
|#
|Команда
|И
|В
|ВОТ
|ПОТ
|П
|З
|П
|Р/Ш
|О
|1
|Канада*
|6
|5
|0
|1
|0
|27
|8
|19
|16
|2
|Чехия*
|6
|3
|2
|0
|1
|22
|11
|11
|13
|3
|Швейцария*
|6
|2
|2
|2
|0
|19
|13
|6
|12
|4
|Финляндия*
|6
|2
|2
|1
|1
|18
|17
|1
|11
|5
|Франция
|7
|2
|2
|0
|3
|23
|19
|4
|10
|6
|Норвегия
|7
|2
|0
|2
|3
|13
|19
|-6
|8
|7
|Беларусь
|7
|2
|0
|1
|4
|15
|27
|-12
|7
|8
|Словения**
|7
|0
|0
|1
|6
|13
|36
|-23
|1
* Команда вышла в плей-офф
** Команда вылетела в Дивизион IA
Источник — Sport.ua
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