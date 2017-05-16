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ЧМ-2017. Беларусь обыграла Норвегию, Швеция одолела Словакию

В Кельне и Париже продолжается чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе

  • 16.05.2017 19:03
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Чемпионат мира. Группа А

Швеция – Словакия – 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

1:0 – 4 В. Нюландер (Клингберг, Бэкстрем)
2:0 – 8 Экман-Ларссон (Карлссон, Эверберг)
2:1 – 24 Матоушек (Жиго, Скалицки)
3:1 – 25 Эверберг (Карлссон)
3:2 – 41 Кудрна (Цингел)
4:2 – 59 Карлссон (Эдлер)

# Команда И В ВОТ ПОТ П З П Р/Ш О
1 Россия* 6 5 1 0 0 32 5 27 17
2 Швеция* 7 5 0 1 1 29 11 16 16
3 США* 6 5 0 0 1 26 11 15 15
4 Латвия 5 3 0 0 3 11 14 -3 9
5 Германия 6 2 1 1 2 16 20 -4 9
6 Дания 7 1 2 0 4 13 22 -9 7
7 Словакия 6 0 1 2 3 10 24 -14 4
8 Италия** 7 0 0 1 6 6 32 -26 1

* Команда вышла в плей-офф
** Команда вылетела в Дивизион IA

Чемпионат мира. Группа В

Беларусь – Норвегия – 4:3 (0:0, 2:1, 2:2)

1:0 – 26 Лисовец (Стефанович)
1:1 – 35 Сервик (Улимб)
2:1 – 37 Кулаков (Демков, Стась)
2:2 – 41 Рейшенберг (Эдегорд, Торесен)
2:3 – 43 Хулес (Улимб, Мартинсен)
3:3 – 54 Шинкевич (Стефанович, Ковыршин)
4:3 – 56 Лисовец (Лингле, Павлович)

# Команда И В ВОТ ПОТ П З П Р/Ш О
1 Канада* 6 5 0 1 0 27 8 19 16
2 Чехия* 6 3 2 0 1 22 11 11 13
3 Швейцария* 6 2 2 2 0 19 13 6 12
4 Финляндия* 6 2 2 1 1 18 17 1 11
5 Франция 7 2 2 0 3 23 19 4 10
6 Норвегия 7 2 0 2 3 13 19 -6 8
7 Беларусь 7 2 0 1 4 15 27 -12 7
8 Словения** 7 0 0 1 6 13 36 -23 1

* Команда вышла в плей-офф
** Команда вылетела в Дивизион IA

Источник — Sport.ua

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