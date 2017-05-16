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Кубок Стэнли. Питтсбург сравнял счет в серии с Оттавой

Статистика и видеообзор поединка

  • 16.05.2017 08:00
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Метки
НХЛ. Питтсбург - Оттава
© НХЛ. Питтсбург - Оттава
В понедельник в финале Восточной конференции «Пингвины» минимально обыграли «Сенаторов». 
 
Питтсбург - Оттава - 1:0 (счет в серии — 1:1)
3-й период
1:0 Питтсбург - Фил Кессел - 6 (Евгений Малкин - 14, Олли Мяяття - 5), 13:05 
 
Вратарь хозяев Марк-Андре Флери, Вторая звезда матча, парировал 23 броска и во второй раз за последние три поединка отыграл «на ноль». Он пропустил только две шайбы за это время. Из-за травм Питтсбург доигрывал матч с 11-ю нападающими и пятью защитниками. 

Источник — Sport.ua

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