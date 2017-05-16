Последние комментарии

Фаны Челси празднуют чемпионство 00:16 — Brian10 На предпоследней фотке в правом нижнем углу случайно не Ваня Ургант пришёл на футбол?

Челси в ранге чемпиона обыграл Уотфорд 00:15 — ro-m-an 4:3, вырваные на последних минутах - молодцы, порадовали болельщиков и рубкой, и результативность...