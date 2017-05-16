В Кельне и Париже продолжается чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе.
Чемпионат мира. Группа В
Франция — Словения — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
1:0 — Руссель (Овитю, Да Коста) — 28:20, в большинстве
2:0 — Овитю (Белльмар, Руссель) — 31:08
3:0 — Руссель (Овитю) — 44:01, 5x3
3:1 — Муршак (Мушич, Пинтарич) — 44:25, в меньшинстве
4:1 — Руссель — 58:30, в пустые ворота
Турнирная таблица
* Команда вышла в плей-офф
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|В
|ВОТ
|ПОТ
|П
|З
|П
|Р/Ш
|О
|1
|Канада*
|6
|5
|0
|1
|0
|27
|8
|19
|16
|2
|Чехия*
|6
|3
|2
|0
|1
|22
|11
|11
|13
|3
|Швейцария*
|6
|2
|2
|2
|0
|19
|13
|6
|12
|4
|Финляндия*
|6
|2
|2
|1
|1
|18
|17
|1
|11
|5
|Франция
|7
|2
|2
|0
|3
|23
|19
|4
|10
|6
|Норвегия
|6
|2
|0
|2
|2
|10
|15
|-5
|8
|7
|Беларусь
|6
|1
|0
|1
|4
|11
|24
|-13
|4
|8
|Словения**
|7
|0
|0
|1
|6
|13
|36
|-23
|1
* Команда вышла в плей-офф
** Команда вылетела в Дивизион IA
Источник — Sport.ua
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