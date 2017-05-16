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ЧМ-2017. Франция обыграла вылетевшую Словению

Победа не позволила хозяевам турнира выйти в плей-офф

  • 16.05.2017 00:18
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iihfworlds2017.com. Франция — Словения
© iihfworlds2017.com. Франция — Словения
В Кельне и Париже продолжается чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе.
 
Чемпионат мира. Группа В

Франция — Словения — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
1:0 — Руссель (Овитю, Да Коста) — 28:20, в большинстве
2:0 — Овитю (Белльмар, Руссель) — 31:08
3:0 — Руссель (Овитю) — 44:01, 5x3
3:1 — Муршак (Мушич, Пинтарич) — 44:25, в меньшинстве
4:1 — Руссель — 58:30, в пустые ворота



Турнирная таблица

Команда И В ВОТ ПОТ П З П Р/Ш О
1 Канада* 6 5 0 1 0 27 8 19 16
2 Чехия* 6 3 2 0 1 22 11 11 13
3 Швейцария* 6 2 2 2 0 19 13 6 12
4 Финляндия* 6 2 2 1 1 18 17 1 11
5 Франция 7 2 2 0 3 23 19 4 10
6 Норвегия 6 2 0 2 2 10 15 -5 8
7 Беларусь 6 1 0 1 4 11 24 -13 4
8 Словения** 7 0 0 1 6 13 36 -23 1

* Команда вышла в плей-офф
** Команда вылетела в Дивизион IA

 

 

Источник — Sport.ua

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