Групповой этап долгий, конечно приятно посмотреть как громят, но интриги нет ни какой.

Даже если второй состав шахтёра поставить, то в игре динамо тоже ничего не изменится.

Классно сказал, даже если из команды убрать марлоса и тайсона, всё равно ничего не изменится *DR...