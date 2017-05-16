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ЧМ-2017. Россия разгромила Латвию

Россияне одержали третью подряд «сухую» победу

  • 16.05.2017 00:19
  • 279 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ЧМ-2017. Россия разгромила Латвию
В Кельне и Париже продолжается чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе.
 
Чемпионат мира. Группа А

Россия – Латвия – 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)
1:0 – 12 Киселевич (Наместников, Панарин)
2:0 – 18 Телегин (Плотников)
3:0 – 20 Наместников (Кучеров, Панарин)
4:0 – 39 Кучеров (Белов, Панарин)
5:0 – 53 Белов (Шипачев, Гусев)

 

# Команда И В ВОТ ПОТ П З П Р/Ш О
1 Россия* 6 5 1 0 0 32 5 27 17
2 США* 6 5 0 0 1 26 11 22 15
3 Швеция* 6 4 0 1 1 25 11 14 13
4 Латвия 5 3 0 0 3 11 14 -3 9
5 Германия 6 2 1 1 2 16 20 -4 9
6 Дания 7 1 2 0 4 13 22 -9 7
7 Словакия 6 0 1 2 3 10 24 -14 4
8 Италия** 7 0 0 1 6 6 32 -26 1

* Команда вышла в плей-офф
** Команда вылетела в Дивизион IA

 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    nik-nik86
    online
      nik-nik86, 16.05.2017 01:52
    0
    Групповой этап долгий, конечно приятно посмотреть как громят, но интриги нет ни какой.
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