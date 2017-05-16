В Кельне и Париже продолжается чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе.
Чемпионат мира. Группа А
Россия – Латвия – 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)
1:0 – 12 Киселевич (Наместников, Панарин)
2:0 – 18 Телегин (Плотников)
3:0 – 20 Наместников (Кучеров, Панарин)
4:0 – 39 Кучеров (Белов, Панарин)
5:0 – 53 Белов (Шипачев, Гусев)
|#
|Команда
|И
|В
|ВОТ
|ПОТ
|П
|З
|П
|Р/Ш
|О
|1
|Россия*
|6
|5
|1
|0
|0
|32
|5
|27
|17
|2
|США*
|6
|5
|0
|0
|1
|26
|11
|22
|15
|3
|Швеция*
|6
|4
|0
|1
|1
|25
|11
|14
|13
|4
|Латвия
|5
|3
|0
|0
|3
|11
|14
|-3
|9
|5
|Германия
|6
|2
|1
|1
|2
|16
|20
|-4
|9
|6
|Дания
|7
|1
|2
|0
|4
|13
|22
|-9
|7
|7
|Словакия
|6
|0
|1
|2
|3
|10
|24
|-14
|4
|8
|Италия**
|7
|0
|0
|1
|6
|6
|32
|-26
|1
* Команда вышла в плей-офф
** Команда вылетела в Дивизион IA
Источник — Sport.ua
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