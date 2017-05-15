В УХЛ не будет ограничений на заявку иностранных игроков

В следующем сезоне в чемпионате Украинской хоккейной лиги не будет действовать ограничение на иностранных хоккеистов в заявке на сезон. За это выступили все члены Наблюдательного совета Лиги.

Напомним, что в сезоне 2016-2017 годов в составах команд могло одновременно находиться до десяти иностранных хоккеистов. В предыдущем сезоне в составе участников чемпионата выступало 36 иностранных хоккеистов из России, Беларуси, Латвии и Казахстана. В то же время, в большинстве сезонов ограничения на заявку иностранных хоккеистов не действовали. Рекордным для украинского хоккея стал сезон 2012-2013 годов, когда в составах отечественных команд выступало свыше 120 легионеров (что составляло около 45 процентов от общего количества игроков).