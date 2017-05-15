Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ЧМ-2017. Канада уверенно разобралась с Норвегией и возглавила группу

Канадцы забросили пять безответных шайб, из них четыре - в большинстве

  • 15.05.2017 20:21
  • 486 просмотров
  • 0 комментария
Метки
iihfworlds2017.com. Канада – Норвегия
© iihfworlds2017.com. Канада – Норвегия
В Кельне и Париже продолжается чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе. Сборная Канады, разгромив норвежцев, обеспечила себе первое место в группе и лишила соперника шансов на выход в плей-офф.
 
Чемпионат мира. Группа В
 
Канада – Норвегия – 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)
1:0 – 17 Шенн (Симмондс), в большинстве
2:0 – 18 Парайко (О′Райлли, Маккиннон), в большинстве
3:0 – 34 Шайфли (Скиннер, Мэтисон)
4:0 – 38 Парайко (Марнер, Маккиннон), в большинстве
5:0 – 57 О′Райлли (Маккиннон, Шайфли), в большинстве



Турнирная таблица
Команда И В ВОТ ПОТ П З П Р/Ш О
1 Канада* 6 5 0 1 0 27 8 19 16
2 Чехия* 6 3 2 0 1 22 11 11 13
3 Швейцария* 6 2 2 2 0 19 13 6 12
4 Финляндия* 6 2 2 1 1 18 17 1 11
5 Норвегия 6 2 0 2 2 10 15 -5 8
6 Франция 6 1 2 0 3 19 18 1 7
7 Беларусь 6 1 0 1 4 11 24 -13 4
8 Словения** 6 0 0 1 5 12 32 -20 1

* Команда вышла в плей-офф
** Команда вылетела в Дивизион IA

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.