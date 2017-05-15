В Кельне и Париже продолжается чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе. Сборная Канады, разгромив норвежцев, обеспечила себе первое место в группе и лишила соперника шансов на выход в плей-офф.
Чемпионат мира. Группа В
Канада – Норвегия – 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)
1:0 – 17 Шенн (Симмондс), в большинстве
2:0 – 18 Парайко (О′Райлли, Маккиннон), в большинстве
3:0 – 34 Шайфли (Скиннер, Мэтисон)
4:0 – 38 Парайко (Марнер, Маккиннон), в большинстве
5:0 – 57 О′Райлли (Маккиннон, Шайфли), в большинстве
Турнирная таблица
* Команда вышла в плей-офф
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|В
|ВОТ
|ПОТ
|П
|З
|П
|Р/Ш
|О
|1
|Канада*
|6
|5
|0
|1
|0
|27
|8
|19
|16
|2
|Чехия*
|6
|3
|2
|0
|1
|22
|11
|11
|13
|3
|Швейцария*
|6
|2
|2
|2
|0
|19
|13
|6
|12
|4
|Финляндия*
|6
|2
|2
|1
|1
|18
|17
|1
|11
|5
|Норвегия
|6
|2
|0
|2
|2
|10
|15
|-5
|8
|6
|Франция
|6
|1
|2
|0
|3
|19
|18
|1
|7
|7
|Беларусь
|6
|1
|0
|1
|4
|11
|24
|-13
|4
|8
|Словения**
|6
|0
|0
|1
|5
|12
|32
|-20
|1
* Команда вышла в плей-офф
** Команда вылетела в Дивизион IA
Источник — Sport.ua
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