В воскресенье в финале Западной конференции «Утки» обыграли «Хищников».
Анахайм - Нэшвилл - 5:3 (счет в серии — 1:1)
1-й период
0:1 Нэшвилл - Райан Джохансен - 3 (Виктор Арвидссон - 4, Роман Йоси - 5), 04:18
0:2 Нэшвилл - Джеймс Нил - 5 (Райан Джохансен - 10, Маттиас Экхольм - 6), 08:32
1:2 Анахайм - Сами Ватанен - 1 (Райан Гецлаф - 8, Райан Кеслер - 7), 19:00, в большинстве
2-й период
2:2 Анахайм - Якоб Силфверберг - 9 (Рикард Ракелл - 5, Кэм Фаулер - 5), 00:39
2:3 Нэшвилл - Филип Форсберг - 5 (Виктор Арвидссон - 5), 07:59
3:3 Анахайм - Ондрей Касе - 1 (Ши Теодор - 6, Джош Мэнсон - 3), 10:41
4:3 Анахайм - Ник Ричи - 3 (Райан Гецлаф - 9, Брэндон Монтур - 6), 17:07
3-й период
5:3 Анахайм - Антуан Верметт - 1 (Райан Гецлаф - 10, Кэм Фаулер - 6), 19:16, в пустые ворота
До гола защитника Сами Ватанена, Второй звезды встречи, Анахайм не мог реализовать большинство 21 раз подряд (с матча №2 первого раунда). Голкипер гостей Пекка Ринне пропустил четыре шайбы с 26-ти бросков. В 11-ти предыдущих поединках этого плей-офф он не пропускал больше трех. Центрфорвард «Хищников» Райан Джохансен в этом плей-офф набрал уже 13 очков (3+10) и повторил клубный рекорд: ранее столько же очков в одном розыгрыше Кубка Стэнли набирали Джоэл Уорд (2011-й) и Колин Уилсон (2016-й).
Источник — Sport.ua
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