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ЧМ-2017. США разбили Словакию, Чехия обыграла Францию

Состоялись очередные матчи на чемпионате мира по хоккею

  • 14.05.2017 19:52
  • 549 просмотров
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© twitter.com/iihfhockey

Чемпионат мира. Группа А

Словакия – США – 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)

0:1 – 8 Келлер (Шей, Ли)
0:2 – 25 Годро (Хэйс)
1:2 – 30 Гернат (Дравецки, Гудачек)
1:3 – 36 Дворак (Годро)
1:4 – 38 Труба
1:5 – 42 Годро (Хэйс)
1:6 – 47 Ли (Хэнифин, Айкел)

Чемпионат мира. Группа В

Франция – Чехия – 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

0:1 – 8 Пастрняк (Ворачек, Горак)
1:1 – 20 Да Коста (Флери)
1:2 – 26 Ржепик (Кундратек)
1:3 – 37 Рутта (Червенка)
2:3 – 50 Руссель
2:4 – 58 Зогорна (Горак)

Источник — Sport.ua

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