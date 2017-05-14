В субботу в первой встрече финала Восточной конференции «Сенаторы» обыграли «Пингвинов».
Питтсбург - Оттава - 1:2 (ОТ; счет в серии — 0:1)
1-й период
0:1 Оттава - Жан-Габриэль Пажо - 8 (Бобби Райан - 6), 14:32
3-й период
1:1 Питтсбург - Евгений Малкин - 6 (Крис Куниц - 2, Рон Хэйнси - 4), 14:25
1-й овертайм
1:2 Оттава - Бобби Райан - 5 (Жан-Габриэль Пажо - 1, Марк Стоун - 3), 04:59
Нападающий Оттавы Бобби Райан был вторым номером драфта 2005 года, следующим после Сидни Кросби. Он не достиг высот Кросби, но в этом конкретном матче именно его гол стал решающим и принес Райану звание Второй звезды поединка. Райан забросил четыре шайбы в первых шести встречах нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли, а потом не мог отличиться в шести играх кряду. В этом плей-офф «Сенаторы» семь раз играли овертаймы и выиграли шесть из них.
Источник — Sport.ua
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