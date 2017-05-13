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ЧМ-2017. Беларусь одержала первую победу, Россия разгромила Словакию

Латвия уступила США, Канада потеряла первые баллы

  • 13.05.2017 23:32
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iihfworlds2017.com
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В Кельне и Париже продолжается чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе.

Группа А

Латвия – США – 3:5 (1:0, 2:3, 0:2)

1:0 – 11 Блюгерс (Бичевскис)
2:0 – 21 Даугавиньш (Букартс, Джериньш)
2:1 – 29 Комфер (Ли)
3:1 – 31 Цибульскис (Индрашис)
3:2 – 33 Бьюгстэд (Келлер, Шмальц)
3:3 – 38 Годро (Бьюгстэд, Труба)
3:4 – 56 Копп (Хеллибак)
3:5 – 58 Ларкин

Россия – Словакия – 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)

1:0 – 1 Дадонов (Шипачев, Гусев)
2:0 – 13 Дадонов (Шипачев, Гусев)
3:0 – 19 Миронов
4:0 – 22 Кучеров (Киселевич, Ткачев)
5:0 – 32 Телегин (Плотников, Зуб)
6:0 – 55 Гавриков (Дадонов, Шипачев)

Италия – Германия – 1:4 (1:2, 0:2, 0:0)

0:1 – 3 Эрхофф (Драйзайтль)
1:1 – 4 Маркетти (Костнер)
1:2 – 18 Плахта (Кагун, Зайденберг)
1:3 – 22 Янник Зайденберг (Хердлер)
1:4 – 26 Кагун (Янник Зайденберг)

Турнирная таблица

# Команда И В ВОТ ПОТ П З П Р/Ш О
1 Россия 5 4 1 0 0 27 5 22 14
2 США 5 4 0 0 1 20 10 10 12
3 Швеция 5 3 0 1 1 21 9 12 10
4 Латвия 5 3 0 0 2 11 9 2 9
5 Германия 6 2 1 1 2 16 20 -4 9
6 Дания 5 0 2 0 3 9 18 -9 4
7 Словакия 5 0 1 2 2 9 18 -9 4
8 Италия 6 0 0 1 5 6 30 -24 1

Группа В

Норвегия – Финляндия – 2:3 (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)

1:0 – 18 Бастиансен (Норстебе)
1:1 – 25 Хиетанен (Лаюнен, Ахо)
1:2 – 28 Хонка (Хянникяйнен, Охтамаа)
2:2 – 59 Мартинсен
2:3 – 61 Хянникяйнен (Пюеряля)

Словения – Беларусь – 2:5 (2:1, 0:4, 0:0)

0:1 – 13 Павлович (Лингле, Шинкевич)
1:1 – 16 Еглич (Саболич, Верлич)
2:1 – 19 Родман (Претнар, Ковачевич)
2:2 – 20 Ковыршин (Костицын, Костицын)
2:3 – 29 Шинкевич (Лингле, Павлович)
2:4 – 29 Павлович (Шинкевич)
2:5 – 39 Стась (Стефанович)

*В матче Канада – Швейцария в основное время победителя не выявили. Статистика и турнирная таблица группы B будет чуть позже.

Источник — Sport.ua

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