В Кельне и Париже продолжается чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе.

Группа А



Латвия – США – 3:5 (1:0, 2:3, 0:2)

1:0 – 11 Блюгерс (Бичевскис)

2:0 – 21 Даугавиньш (Букартс, Джериньш)

2:1 – 29 Комфер (Ли)

3:1 – 31 Цибульскис (Индрашис)

3:2 – 33 Бьюгстэд (Келлер, Шмальц)

3:3 – 38 Годро (Бьюгстэд, Труба)

3:4 – 56 Копп (Хеллибак)

3:5 – 58 Ларкин

Россия – Словакия – 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)



1:0 – 1 Дадонов (Шипачев, Гусев)

2:0 – 13 Дадонов (Шипачев, Гусев)

3:0 – 19 Миронов

4:0 – 22 Кучеров (Киселевич, Ткачев)

5:0 – 32 Телегин (Плотников, Зуб)

6:0 – 55 Гавриков (Дадонов, Шипачев)

Италия – Германия – 1:4 (1:2, 0:2, 0:0)



0:1 – 3 Эрхофф (Драйзайтль)

1:1 – 4 Маркетти (Костнер)

1:2 – 18 Плахта (Кагун, Зайденберг)

1:3 – 22 Янник Зайденберг (Хердлер)

1:4 – 26 Кагун (Янник Зайденберг)

Турнирная таблица

# Команда И В ВОТ ПОТ П З П Р/Ш О 1 Россия 5 4 1 0 0 27 5 22 14 2 США 5 4 0 0 1 20 10 10 12 3 Швеция 5 3 0 1 1 21 9 12 10 4 Латвия 5 3 0 0 2 11 9 2 9 5 Германия 6 2 1 1 2 16 20 -4 9 6 Дания 5 0 2 0 3 9 18 -9 4 7 Словакия 5 0 1 2 2 9 18 -9 4 8 Италия 6 0 0 1 5 6 30 -24 1

Группа В



Норвегия – Финляндия – 2:3 (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)



1:0 – 18 Бастиансен (Норстебе)

1:1 – 25 Хиетанен (Лаюнен, Ахо)

1:2 – 28 Хонка (Хянникяйнен, Охтамаа)

2:2 – 59 Мартинсен

2:3 – 61 Хянникяйнен (Пюеряля)

Словения – Беларусь – 2:5 (2:1, 0:4, 0:0)



0:1 – 13 Павлович (Лингле, Шинкевич)

1:1 – 16 Еглич (Саболич, Верлич)

2:1 – 19 Родман (Претнар, Ковачевич)

2:2 – 20 Ковыршин (Костицын, Костицын)

2:3 – 29 Шинкевич (Лингле, Павлович)

2:4 – 29 Павлович (Шинкевич)

2:5 – 39 Стась (Стефанович)

*В матче Канада – Швейцария в основное время победителя не выявили. Статистика и турнирная таблица группы B будет чуть позже.