В Кельне и Париже продолжается чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе.
Группа А
Латвия – США – 3:5 (1:0, 2:3, 0:2)
1:0 – 11 Блюгерс (Бичевскис)
2:0 – 21 Даугавиньш (Букартс, Джериньш)
2:1 – 29 Комфер (Ли)
3:1 – 31 Цибульскис (Индрашис)
3:2 – 33 Бьюгстэд (Келлер, Шмальц)
3:3 – 38 Годро (Бьюгстэд, Труба)
3:4 – 56 Копп (Хеллибак)
3:5 – 58 Ларкин
Россия – Словакия – 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)
1:0 – 1 Дадонов (Шипачев, Гусев)
2:0 – 13 Дадонов (Шипачев, Гусев)
3:0 – 19 Миронов
4:0 – 22 Кучеров (Киселевич, Ткачев)
5:0 – 32 Телегин (Плотников, Зуб)
6:0 – 55 Гавриков (Дадонов, Шипачев)
Италия – Германия – 1:4 (1:2, 0:2, 0:0)
0:1 – 3 Эрхофф (Драйзайтль)
1:1 – 4 Маркетти (Костнер)
1:2 – 18 Плахта (Кагун, Зайденберг)
1:3 – 22 Янник Зайденберг (Хердлер)
1:4 – 26 Кагун (Янник Зайденберг)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|ВОТ
|ПОТ
|П
|З
|П
|Р/Ш
|О
|1
|Россия
|5
|4
|1
|0
|0
|27
|5
|22
|14
|2
|США
|5
|4
|0
|0
|1
|20
|10
|10
|12
|3
|Швеция
|5
|3
|0
|1
|1
|21
|9
|12
|10
|4
|Латвия
|5
|3
|0
|0
|2
|11
|9
|2
|9
|5
|Германия
|6
|2
|1
|1
|2
|16
|20
|-4
|9
|6
|Дания
|5
|0
|2
|0
|3
|9
|18
|-9
|4
|7
|Словакия
|5
|0
|1
|2
|2
|9
|18
|-9
|4
|8
|Италия
|6
|0
|0
|1
|5
|6
|30
|-24
|1
Группа В
Норвегия – Финляндия – 2:3 (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)
1:0 – 18 Бастиансен (Норстебе)
1:1 – 25 Хиетанен (Лаюнен, Ахо)
1:2 – 28 Хонка (Хянникяйнен, Охтамаа)
2:2 – 59 Мартинсен
2:3 – 61 Хянникяйнен (Пюеряля)
Словения – Беларусь – 2:5 (2:1, 0:4, 0:0)
0:1 – 13 Павлович (Лингле, Шинкевич)
1:1 – 16 Еглич (Саболич, Верлич)
2:1 – 19 Родман (Претнар, Ковачевич)
2:2 – 20 Ковыршин (Костицын, Костицын)
2:3 – 29 Шинкевич (Лингле, Павлович)
2:4 – 29 Павлович (Шинкевич)
2:5 – 39 Стась (Стефанович)
*В матче Канада – Швейцария в основное время победителя не выявили. Статистика и турнирная таблица группы B будет чуть позже.
Источник — Sport.ua
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