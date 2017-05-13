В пятницу в первой встрече финала Западной конференции «Хищники» обыграли «Уток».
Анахайм - Нэшвилл - 2:3 (ОТ; счет в серии — 0:1)
1-й период
1:0 Анахайм - Якоб Силфверберг - 8, 05:15
1:1 Нэшвилл - Филип Форсберг - 4 (Мэтт Ирвин - 1, Райан Джохансен - 8), 12:34
2-й период
1:2 Нэшвилл - Остин Ватсон - 1 (Райан Джохансен - 9, Маттиас Экхольм - 4), 02:42
3-й период
2:2 Анахайм - Хампус Линдхольм - 1 (Нэйт Томпсон - 3), 07:21
1-й овертайм
2:3 Нэшвилл - Джеймс Нил - 4 (ПиКей Суббан - 7, Маттиас Экхольм - 5), 09:24
Для Нэшвилла это был первый финальный матч конференции в истории. Игра получилась достаточно напряженный, поэтому неудивительно, что на первые роли вышли вратари команд. Голкипер хозяев Джон Гибсон отразил 43 броска в створ и был признан Второй звездой матча, его визави Пекка Ринне записал в свой актив 27 сэйвов и звание Третьей звезды. Ну а лучшим игроком встречи стал левый крайний «Хищников» Джеймс Нил, забивший решающий гол.
Источник — Sport.ua
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