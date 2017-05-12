ХК Кременчуг получит 200 тысяч гривен из городского бюджета

Накануне днём, в начале пленарного заседания сессии городского совета, мэр Кременчуга Виталий Малецкий наградил почётными наградами местного уровня – Благодарностью городского головы – президента «Кременчука» Сергея Мазура и главного тренера команды Дмитрия Пидгурского за популяризацию хоккея среди молодёжи и достойную подготовку спортсменов ХК «Кременчук» к участию в Чемпионате мира по хоккею.



Вручая награды, Виталий Малецкий отметил, что «Кременчук» был создан несколько лет назад силами энтузиастов. За этот небольшой промежуток времени кременчугский хоккейный клуб достиг значительных результатов, обеспечив членство своих хоккеистов в составе сборной Украины, которая недавно принимала участие в Чемпионате мира по хоккею. Городская власть и депутатский корпус планируют поддерживать хоккей и далее. Сейчас решается вопрос касательно открытия двух профильных классов на базе лицея, где будут обучаться юные хоккеисты. Касательно финансовой поддержки, то в ближайшее время из городского бюджета планируется выделение 200 тыс. грн. для улучшения тренировочной базы хоккейного клуба.