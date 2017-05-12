ЧМ-2017. Чехия громит Словению, шведы забросили Италии 8 шайб

Чемпионат мира по хоккею в Кельне и Париже продолжается. Сегодня, 12 мая, очередной игровой день.
Ниже результаты поединков.
Группа А
Швеция – Италия – 8:1 (2:0, 1:1, 5:0)
Шайбы: 1:0 – 3 Раск (Линдхольм), 2:0 – 8 Хольм (Брудин, В. Нюландер), 2:1 – 23 Морини (Инсам, Сканделла), 3:1 – 29 Брудин (Хольм), 4:1 – 40 Линдхольм (Строльман, Ландескуг), 5:1 – 50 Умарк (Эдлер, Седерберг), 6:1 – 54 Клингберг (Нордстрем), 7:1 – 56 Эрикссон Эк (В. Нюландер), 8:1 – 58 Клингберг (В. Нюландер, Хольм)
Дания – Германия
12 мая, 21.15
Группа В
Чехия – Словения – 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)
Шайбы: 1:0 – 2 Ржепик (Червенка, Коварж), 2:0 – 8 Горак (Ворачек, Пастрняк), 3:0 – 11 Горак (Шимек, Гудас), 4:0 – 22 Кемпни (Врана)
4:1 – 44 Верлич (Урбас, Муршак), 5:1 – 47 Червенка (Коварж)
Франция – Беларусь
12 мая, 21.15
Источник — Sport.ua
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