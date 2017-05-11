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ЧМ-2017. Ударные две минуты России, победа чехов в овертайме

Россияне продолжают лидировать в своей группе на чемпионате мира

  • 11.05.2017 20:17
  • 2186 просмотров
  • 1 комментария
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В матчах четвертого тура чемпионата мира в элитном дивизионе сборная России переиграла команду Дании, а Чехия в овертайме одолела Норвегию.

Чемпионат мира

Группа А
Россия – Дания – 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)
Шайбы: 1:0 – 35 Плотников (Телегин, Андронов), 2:0 – 35 Киселевич (Кучеров, Панарин), 3:0 – 36 Гусев (Дадонов, Кучеров)

Группа В
Чехия – Норвегия – 1:0 (0:0, 0:0, 0:0)
Шайба: 1:0 – 61 Коварж (Ержабек, Пастрняк)

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    urus2017
    online
      urus2017, 11.05.2017 21:16
    -6
    Поздравляю Сборную России с очередной Победой!!! Не расслабояйтесь парни!!!
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