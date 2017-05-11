В матчах четвертого тура чемпионата мира в элитном дивизионе сборная России переиграла команду Дании, а Чехия в овертайме одолела Норвегию.
Чемпионат мира
Группа А
Россия – Дания – 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)
Шайбы: 1:0 – 35 Плотников (Телегин, Андронов), 2:0 – 35 Киселевич (Кучеров, Панарин), 3:0 – 36 Гусев (Дадонов, Кучеров)
Группа В
Чехия – Норвегия – 1:0 (0:0, 0:0, 0:0)
Шайба: 1:0 – 61 Коварж (Ержабек, Пастрняк)
Источник — Sport.ua
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