ЖДАНОВ: «Заинтересованы в создании совместного чемпионата c Беларусью»

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов во время совместной встречи с министром спорта и туризма Беларуси Александром Шамко заявил, что Украина заинтересована в проведении с белорусскими командами совместного чемпионата по хоккею с шайбой.

«Мы заинтересованы в создании такого турнира. Хоккей с шайбой в Беларуси хорошо развит, есть соответствующая инфраструктура, в украинском чемпионате выступают восемь команд, им необходима жесткая конкуренция, чтобы повышать мастерство игроков, и совместные соревнования способны предоставить эту практику. Необходимо проработать этот вопрос на уровне двух федераций по виду спорта более детально», - сказал Жданов.

В ходе визита состоялось подписание межведомственной программы сотрудничества в сфере физической культуры и спорта между Министерством спорта и туризма Беларуси и Министерством молодежи и спорта Украины, которая рассчитана до 2018 года. Документ предусматривает комплекс мер взаимовыгодного сотрудничества, обеспечение подготовки национальных команд по видам спорта к зимней Олимпиаде в Пхенчхане и летним Играм в Токио, в области спортивной науки, спортивной медицины и антидопингового контроля.

«Мы предлагаем украинской стороне рассмотреть возможность использовать не только наши крупные спортивные центры, такие как «Стайки» и «Раубичи, но более тесное сотрудничество на региональном уровне. К примеру, Гомельская и Брестская области могут предоставлять свои современные базы для проведения спортивных мероприятий. Соглашение также должно дать толчок более тесному сотрудничеству федераций по видам спорта», - рассказал Александр Шамко.