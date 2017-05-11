В среду во втором раунде плей-офф Кубка Стэнли были сыграны две встречи.
Вашингтон - Питтсбург - 0:2 (счет в серии — 3:4)
2-й период
0:1 Питтсбург - Брайан Раст - 5 (Джейк Гюнцель - 5, Сидни Кросби - 10), 08:49
3-й период
0:2 Питтсбург - Патрик Хорнквист - 4 (Джастин Шульц - 6), 04:14
Питтсбург вновь сыграет в финале Восточной конференции и попытается во второй раз подряд выйти в финал Кубка Стэнли. «Пингвины» в Вашингтоне трижды проводили седьмой матч и все три раза побеждали. Вашингтон не может преодолеть барьер второго раунда с 1998 года. Столичная команда за всю историю проиграла 11 седьмых матчей из 15. Вратарь гостей Марк-Андре Флери, Первая звезда матча, девятый раз в плей-офф и впервые в этом розыгрыше отыграл на ноль. Он сыграл во всех поединках этого розыгрыша Кубка Стэнли. За звание лучшей команды Востока Питтсбург поспорит с Оттавой, серия стартует 13-го мая.
Анахайм - Эдмонтон - 2:1 (4:3)
1-й период
0:1 Эдмонтон - Дрэйк Каггула - 3, 03:31
2-й период
1:1 Анахайм - Эндрю Кольяно - 1 (Райан Кеслер - 6, Брэндон Монтур - 5), 08:55
3-й период
2:1 Анахайм - Ник Ричи - 2 (Сами Ватанен - 1, Кори Перри - 7), 03:21
Анахайм в этом плей-офф потерпел дома четыре поражения подряд, однако прервал неприятную серию и второй раз за три сезона вышел в финал Западной конференции. Команда выиграла 4 седьмых матча из 5 последних. За выход в финал Кубка Стэнли «Утки» поспорят с Нэшвиллом, первый поединок - уже 12-го числа.
Источник — Sport.ua
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