В Кельне и Париже продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею. Сегодня были сыграны матчи четвертого тура.
Чемпионат мира
Группа А
США – Италия – 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Шайбы: 1:0 – 5 Нелсон, 2:0 – 25 Нелсон (Ларкин), 3:0 – 27 Ли (Ларкин, Годро)
Словакия – Германия – 2:3ОТ
Шайбы: 1:0 – 9 Матоушек (Шедивы, Жиго), 2:0 – 21 Гудачек (Чайковски), 2:1 – 36 Элиц (Мюллер, Зайденберг), 2:2 – 36 Раймер (Кагун, Эрхофф), 2:3 - Кагун, 106
Группа В
Швейцария – Беларусь – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 17 Шеппи (Дженацци, Унтерзандер), 2:0 – 35 Амбюль (Леффель, Холленштайн), 3:0 – 47 Элмонд (Шеппи)
Финляндия – Словения – 5:2
Шайбы: 0:1 – 14 Куралт (Пем), 1:1 – 24 Савинайнен (Саллинен), 2:1 – 25 Рантанен (Ахо, Савинайнен), 2:2 – 45 Тичар (Саболич)
3:2 – 49 Ахо (Рантанен), 4:2 – 50 Хянникяйнен (Лаюнен)
Источник — Sport.ua
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