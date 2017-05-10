Не нужно никогого реванша Володя и так докозал что он легенда бокса!!!!

зачем Юве перенапрягаться и надрываться если этот Реал легчайше раскатывается ? Единственная возм...

Боюсь Ювентус надорвёться от перенапряга.

причем немного напрячься для Ювентуса !

Да тот случай когда кто бы не выиграл в Финале буду рад.

всегда болел за Реал, но в финале за Буффона буду!