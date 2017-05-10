Во вторник во втором раунде плей-офф Кубка Стэнли была сыграна одна встреча.

Рейнджерс - Оттава - 2:4 (счет в серии — 2:4)

1-й период

0:1 Оттава - Майк Хоффман - 4 (Эрик Карлссон - 11, Кларк Макартур - 3), 04:27

0:2 Оттава - Марк Стоун - 4 (Кларк Макартур - 4, Крис Вайдман - 3), 14:44

2-й период

1:2 Рейнджерс - Мика Зибанежад - 2 (Матс Зуккарелло Аасен - 3, Ник Холден - 2), 13:32

1:3 Оттава - Эрик Карлссон - 2 (Бобби Райан - 5, Крэйг Андерсон - 1), 15:53

3-й период

2:3 Рейнджерс - Крис Крайдер - 3 (Мика Зибанежад - 7, Брендан Смит - 4), 00:53

2:4 Оттава - Жан-Габриэль Пажо - 7 (Марк Стоун - 2), 19:53, в пустые ворота

До этой встречи вратарь «Рейнджеров» Хенрик Лундквист в Нью-Йорке выиграл 10 из 11 последних решающих матчей плей-офф. В финале конференции «Сенаторам» предстоит встретиться с победителем пары Питтсбург — Вашингтон (счет в серии 3-3). В последний раз Оттава выходила в финал конференции в 2007-м.



