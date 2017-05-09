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ЧМ-2017. Латвия сильнее Италии, Норвегия разбила Словению

Состоялись очередные матчи чемпионата мира по хоккею

  • 09.05.2017 19:26
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Чемпионат мира

Группа А

Италия – Латвия – 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

1:0 – 3 Инсам (Траверса)
1:1 – 12 Джериньш (Даугавиньш, Галвиньш)
1:2 – 58 Джериньш (Букартс)

Группа В

Словения – Норвегия – 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)

0:1 – 5 Улимб (К.А. Улимб, Торесен)
0:2 – 14 К.А. Улимб (Норстебе, Торесен)
0:3 – 18 Форсберг ()
0:4 – 38 Рейшенберг (Хауген, Хулес)
1:4 – 39 Саболич (Видмар, Подлипник)
1:5 – 59 Торесен (Бонсаксен, К.А. Улимб)

Источник — Sport.ua

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