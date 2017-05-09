ЧМ-2017. Латвия сильнее Италии, Норвегия разбила Словению

У Коноплянки отличные данные... но себя в футболе любит гораздо больше самого футбола! То, что он...

Помню как играл Лужный, дубовый он был. И сейчас не могу понять за что его в Арсенал взяли.

Почему? Да потому что все они переоцененные в Украине миллионеры, а уровень их Европа показала, к...