В понедельник во втором раунде плей-офф Кубка Стэнли была сыграна одна встреча.
Питтсбург - Вашингтон - 2:5 (счет в серии — 3:3)
1-й период
0:1 Вашингтон - Ти Джей Оши - 4 (Евгений Кузнецов - 4, Никлас Бэкстрем - 7), 12:41, в большинстве
2-й период
0:2 Вашингтон - Андре Бураковски - 2, 06:36
3-й период
0:3 Вашингтон - Никлас Бэкстрем - 6 (Ти Джей Оши - 8, Дмитрий Орлов - 3), 00:16
0:4 Вашингтон - Джон Карлсон - 2 (Мэтт Нисканен - 3, Евгений Кузнецов - 5), 11:17, в большинстве
0:5 Вашингтон - Андре Бураковски - 3, 12:29
1:5 Питтсбург - Джейк Гюнцель - 9 (Сидни Кросби - 9), 16:38
2:5 Питтсбург - Евгений Малкин - 5 (Конор Шири - 3, Брайан Думулин - 2), 17:30
Столичная команда выиграла два матча подряд после того, как счет в серии стал 1-3. Вашингтон перебросал Питтсбург в этой серии со счетом 200 против 133. Центрфорвард Питтсбурга Сидни Кросби отдал свою 97-ю голевую передачу в плей-офф и занял первое место в истории клуба в этой категории, обогнав Марио Лемье. «Пингвины» пять раз играли матчи №7 на выезде и все их выиграли.
Источник — Sport.ua
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