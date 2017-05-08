Чемпионат мира
Группа А
Германия – Россия – 3:6 (0:3, 0:2, 3:1)
0:1 – 1 Шипачев (Панарин, Дадонов)
0:2 – 17 Шипачев (Гусев)
0:3 – 18 Плотников (Проворов, Антипин)
0:4 – 31 Гусев (Белов, Панарин)
0:5 – 35 Кучеров ()
1:5 – 45 Мацек (Зайденберг, Мюллер)
2:5 – 48 Гогулла (Кагун, Эрхофф)
2:6 – 51 Кучеров (Панарин)
3:6 – 59 Тиффельс (Зайденберг, Кинк)
Группа В
Беларусь – Канада – 0:6 (0:1, 0:2, 0:3)
0:1 – 5 Пойнт (Конекны, Марнер)
0:2 – 24 Маккиннон (Бэрри, Марнер)
0:3 – 35 Маккиннон (Жиру, Скиннер)
0:4 – 47 Скиннер (Мэтисон, Маккиннон)
0:5 – 50 Жиру (Моррисси, Скиннер)
0:6 – 54 Пойнт (Влэшик, Конекны)
Источник — Sport.ua
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Сборную России с очередной Победой, порадовали ветеранов!!!)))) Заставили в третьем периоде по волноваться. Плотников конечно палку перегибает.
Та ладно. Сборная ни на секунду не заставила сомневаться в конечном результате, показав при этом блестящий хоккей. Этому составу никакое усиление не нужно - рвут всех подряд.
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