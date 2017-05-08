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ЧМ-2017. Россия обыграла Германию, Беларусь разгромно уступила Канаде

Фавориты матчей подтвердили свой статус

  • 08.05.2017 19:39
  • 1526 просмотров
  • 6 комментария
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Чемпионат мира

Группа А

Германия – Россия – 3:6 (0:3, 0:2, 3:1)

0:1 – 1 Шипачев (Панарин, Дадонов)
0:2 – 17 Шипачев (Гусев)
0:3 – 18 Плотников (Проворов, Антипин)
0:4 – 31 Гусев (Белов, Панарин)
0:5 – 35 Кучеров ()
1:5 – 45 Мацек (Зайденберг, Мюллер)
2:5 – 48 Гогулла (Кагун, Эрхофф)
2:6 – 51 Кучеров (Панарин)
3:6 – 59 Тиффельс (Зайденберг, Кинк)

Группа В

Беларусь – Канада – 0:6 (0:1, 0:2, 0:3)

0:1 – 5 Пойнт (Конекны, Марнер)
0:2 – 24 Маккиннон (Бэрри, Марнер)
0:3 – 35 Маккиннон (Жиру, Скиннер)
0:4 – 47 Скиннер (Мэтисон, Маккиннон)
0:5 – 50 Жиру (Моррисси, Скиннер)
0:6 – 54 Пойнт (Влэшик, Конекны)

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    azur123
    online
      azur123, 08.05.2017 20:02
    -6
    Комментарий свернут. Показать
    Сборную России с очередной Победой, порадовали ветеранов!!!)))) Заставили в третьем периоде по волноваться. Плотников конечно палку перегибает.
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    patreot_ukrainy
    patreot_ukrainy, 08.05.2017 20:05
    -8
    azur123, 08.05.2017 20:02
    Сборную России с очередной Победой, порадовали ветеранов!!!)))) Заставили в третьем периоде по волноваться. Плотников конечно палку перегибает.
    Та ладно. Сборная ни на секунду не заставила сомневаться в конечном результате, показав при этом блестящий хоккей. Этому составу никакое усиление не нужно - рвут всех подряд.
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    azur123
    online
      azur123, 08.05.2017 20:12
    -9
    Комментарий свернут. Показать
    patreot_ukrainy, 08.05.2017 20:05
    azur123, 08.05.2017 20:02
    Сборную России с очередной Победой, порадовали ветеранов!!!)))) Заставили в третьем периоде по волноваться. Плотников конечно палку перегибает.

    Та ладно. Сборная ни на секунду не заставила сомневаться в конечном результате, показав при этом блестящий хоккей. Этому составу никакое усиление не нужно - рвут всех подряд.
    Не тех пока рвут, последний период проиграли 3:1, сильные сборные таких расслабонов не простят. Нужно было играть в сухую, как канадцы.
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    dirkchneider
      dirkchneider, 08.05.2017 20:31
    -6
    Сыграли хорошо ... Молодцы !!!
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    pulse240
    online
      pulse240, 08.05.2017 20:58
    0
    Жаль беларусов
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    doskakalisb777
    online
      doskakalisb777, 08.05.2017 21:01
    0
    Очень символично в День Победы)с праздником Вас,браться. Привет из Донецка с наилучшими пожеланиями!
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