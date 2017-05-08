Продолжается второй раунд плей-офф Кубка Стэнли. В воскресенье были сыграны две встречи.
Нэшвилл - Сент-Луис - 3:1 (счет в серии – 4:2)
1-й период
0:1 Сент-Луис - Пол Штясны - 2 (Владимир Тарасенко - 3, Джейден Шварц - 5), 02:04
2-й период
1:1 Нэшвилл - Роман Йоси - 4 (Маттиас Экхольм - 3, Райан Джохансен - 7), 00:35
3-й период
2:1 Нэшвилл - Райан Джохансен - 2 (Виктор Арвидссон - 3, Филип Форсберг - 5), 03:15
3:1 Нэшвилл - Калле Ярнкрок - 1 (Роман Йоси - 4, Пекка Ринне - 3), 19:00, в пустые ворота
Нэшвилл впервые в истории вышел в финал Западной конференции. В этом плей-офф «Хищники» выиграли восемь матчей и проиграли всего два, а дома команда не потерпела ни одного поражения, пропустив только шесть шайб. В финале конференции они сыграют против победителя пары Анахайм – Эдмонтон.
Эдмонтон - Анахайм - 7:1 (3:3)
1-й период
1:0 Эдмонтон - Леон Драйзайтль - 4 (Адам Ларссон - 4), 02:45
2:0 Эдмонтон - Леон Драйзайтль - 5 (Милан Лючич - 3, Дарнелл Нёрз - 2), 07:22
3:0 Эдмонтон - Зак Кэссиан - 3 (Марк Летесту - 5, Гриффин Рейнхарт - 1), 08:25
4:0 Эдмонтон - Марк Летесту - 4 (Крис Расселл - 4, Дэвид Деарнэ - 3), 11:39
5:0 Эдмонтон - Марк Летесту - 5 (Мэттью Беннинг - 3, Леон Драйзайтль - 9), 18:49, в большинстве
2-й период
6:0 Эдмонтон - Антон Слепышев - 3 (Патрик Марун - 5, Леон Драйзайтль - 10), 00:45
6:1 Анахайм - Рикард Ракелл - 6 (Кори Перри - 6, Кэм Фаулер - 4), 08:56
7:1 Эдмонтон - Леон Драйзайтль - 6 (Милан Лючич - 4, Марк Летесту - 6), 15:27, в большинстве
Командам предстоит сыграть матч №7 в Анахайме в среду. «Утки» в последние четыре года выбывали из розыгрыша Кубка Стэнли, всякий раз проигрывая седьмой матч на своей площадке. Вратарь гостей Джон Гибсон пропустил три шайбы с трех бросков, и его заменили на Джонатана Бернье, который отразил 25. Центрфорвард «Нефтяников» Леон Драйзайтль (Первая звезда поединка) стал пятым игроком клуба, сумевшим набрать не менее четырех очков в матче плей-офф. Помимо него это удавалось Уэйну Гретцки, Марку Мессье, Яри Курри и Глену Андерсону. Драйзайтль - первый игрок Эдмонтона с 2000 года, оформивший хет-трик в плей-офф (после Билла Герина). За всю историю «Нефтяников» только Уэйн Гретцки сумел забросить три шайбы в кубковом матче в более молодом возрасте.
Источник — Sport.ua
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