Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ЧМ-2017. Россия разгромила Италию

Россияне забросили сопернику десять шайб

  • 07.05.2017 17:08
  • 522 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ЧМ-2017. Россия разгромила Италию

Сборная России по хоккею одержала разгромную победу над командой Италии в рамках группового раунда чемпионата мира в элитном дивизионе.

После двух матчей Россия занимает первое место в своей группе.

Чемпионат мира-2017

Италия – Россия – 1:10 (0:2, 1:3, 0:5)

Голы: Траверса, 23:40 – Андронов, 9:35, 58:54, Дадонов, 18:59 (бол.), Кучеров, 24:51 (бол.), Наместников, 35:04, 45:48, Панарин, 36:21 (бол.), 50:21 (бол.), Плотников, 43:39, Мозякин, 45:29 (бол.)

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    setassa
    online
      setassa, 07.05.2017 17:31
    -2
    Поздравляю Сборную России с очередной победой, над Сборной Италии!!! Хотелось бы вам пожелать забыть эту победу и выйти на следующую игру собранными, злыми, голодными до побед!!!
    Ссылка
    Милябой
    online
      Милябой, 07.05.2017 17:44
    0
    Класс команд несопоставим в следующем году так Корею выносить будут
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.