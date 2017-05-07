ЧМ-2017. Россия разгромила Италию

Сборная России по хоккею одержала разгромную победу над командой Италии в рамках группового раунда чемпионата мира в элитном дивизионе.
После двух матчей Россия занимает первое место в своей группе.
Чемпионат мира-2017
Италия – Россия – 1:10 (0:2, 1:3, 0:5)
Голы: Траверса, 23:40 – Андронов, 9:35, 58:54, Дадонов, 18:59 (бол.), Кучеров, 24:51 (бол.), Наместников, 35:04, 45:48, Панарин, 36:21 (бол.), 50:21 (бол.), Плотников, 43:39, Мозякин, 45:29 (бол.)
Источник — Sport.ua
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