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Гранада - Реал Мадрид 22:00 — transpulse ндаа Гранада с самого начала сдулась... Сева и Сельта вот с кем сливки могут еще очки потерять, Г... 21:57 — kot-7 Опять скамейка тянет,Хамес красава) 21:55 — transpulse Роналду отдыхай и за Месси наблюдай

Шахтер становится чемпионом Украины! 21:57 — Miroslav1981 Это золото они заслужили... почему, я так думаю??? потому-что переиграли мою команду в очной встр... 21:45 — Дмитрий Владимиров Клуб вора и убийцы ,построенный на крови.Половина выигранных титулов с помощью подкупа и угроз.

Сергей ПАЛКИН: «Это «золото» долгожданное и абсолютно заслуженное» 21:56 — viksilverland Поэтому здесь уже вопросы к Динамо, что как же надо было пуститься чтобы не смотря на все пробле... 21:53 — Андрей Штогрин Была еще одна тема, что не Динамо побеждало в чемпионате, а шахтер проигрывал, короче работают ре... 21:51 — viksilverland Мнения не изменились у Шахтера, чемп по прежнему ненастоящий, но изменилось другое - Динамо ста...