Чемпионат мира
Группа А
Латвия – Дания – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
1:0 – 23 Мейя (Кулда)
2:0 – 41 Индрашис (Букартс, Спруктс)
3:0 – 52 Индрашис (Балинскис, Букартс)
Словакия – Италия – 3:2 (1:0, 0:1, 1:1)
1:0 – 6 Миклик (Черешняк, Яношик)
1:1 – 35 Морини (Фриго)
1:2 – 42 Сканделла
2:2 – 58 Гудачек (Серсен, Миклик)
3:2 – 62 Черешняк (Скокан, Ближняк)
Группа В
Швейцария – Словения – 5:4 (4:0, 0:1, 0:3)
1:0 – 10 Амбюль (Сутер)
2:0 – 11 Хаас (Дженацци, Праплан)
3:0 – 16 Леффель (Праплан, Холленштайн)
4:0 – 17 Боденманн (Рихард, Бруннер)
4:1 – 38 Муршак (Тавжель)
4:2 – 45 Еглич (Краньц, Саболич)
4:3 – 54 Урбас (Претнар, Ограеншек)
4:4 – 55 Саболич (Тичар)
Беларусь – Чехия – 1:6 (0:2, 1:1, 0:3)
0:1 – 13 Врана
0:2 – 17 Гудас (Ворачек)
1:2 – 21 Павлович (Денисов, Лисовец)
1:3 – 35 Червенка (Ержабек, Горак)
1:4 – 47 Шимек (Радил, Ворачек)
1:5 – 49 Ворачек (Кундратек, Пастрняк)
Источник — Sport.ua
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