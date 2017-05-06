Украинский хоккеист будет играть в американской студенческой лиге

19-летний харьковчанин Виталий Новицкий, с 2013-го года выступающий в Северной Америке, стал игроком команды Американского Международного Колледжа «AIC Йелоу Джекитс», которая играет в чемпионате NCAA.

Виталий – второй украинский хоккеист в истории, которому удалось попасть в команду из Национальной ассоциации студенческого спорта. Первым был другой харьковчанин нападающий Максим Старченко 1978 года рождения.

Виталий Новицкий был одним из кандидатов на попадание в состав национальной сборной Украины на домашний чемпионат мира-2017 в Дивизионе IA.

Один из действующих игроков новой команды украинского защитника Янис Якс будет играть на чемпионате мира-2017 в Высшем дивизионе в составе сборной Латвии.