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Украинский хоккеист будет играть в американской студенческой лиге

Вторым в истории украинским хоккеистом в NCAA стал Виталий Новицкий

  • 06.05.2017 11:36
  • 370 просмотров
  • 1 комментария
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Фейсбук. Виталий Новицкий
© Фейсбук. Виталий Новицкий

19-летний харьковчанин Виталий Новицкий, с 2013-го года выступающий в Северной Америке, стал игроком команды Американского Международного Колледжа «AIC Йелоу Джекитс», которая играет в чемпионате NCAA.

Виталий – второй украинский хоккеист в истории, которому удалось попасть в команду из Национальной ассоциации студенческого спорта. Первым был другой харьковчанин нападающий Максим Старченко 1978 года рождения.

Виталий Новицкий был одним из кандидатов на попадание в состав национальной сборной Украины на домашний чемпионат мира-2017 в Дивизионе IA.

Один из действующих игроков новой команды украинского защитника Янис Якс будет играть на чемпионате мира-2017 в Высшем дивизионе в составе сборной Латвии.

Источник — Xsport

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Комментарии
    Kiev_Rus1991
    online
      Kiev_Rus1991, 06.05.2017 12:30
    -1
    Писец, обкакаться от грандиозности события!!!
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