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ЧМ-2017. Канада обыграла Чехию, Швеция по буллитам уступила России

Финляндия переиграла Беларусь, Германия – США

  • 06.05.2017 00:01
  • 332 просмотров
  • 3 комментария
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Чемпионат мира

Группа А

Швеция – Россия – 1:2 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, по буллитам - 0:1)

1:0 – 14 Линдхольм (Хедман, Раск)
1:1 – 43 Андронов (Проворов, Барабанов)

Вратари: Фаст 28/29 – Ан. Василевский 22/23.

США – Германия – 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

0:1 – 10 Ридер (Кагун, Раймер)
1:1 – 52 Мерфи (Нелсон, Ларкин)
1:2 – 53 Хагер (Гогулла, Зайденберг)

Вратари: Ховард 25/27 – Грайсс 42/43.

Группа В

Финляндия – Беларусь – 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

1:0 – 2 Ахо (Филппула)
2:0 – 5 Осала
2:1 – 38 Шарангович (Стефанович)
2:2 – 44 Ковыршин (Костицын, Граборенко)
3:2 – 49 Савинайнен (Ахо, Рантанен)

Вратари: Корписало 22/24 – Лаланд 21/24.

Чехия – Канада – 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

0:1 – 6 О′Райлли (Бэрри, Шайфли)
0:2 – 20 Мэтисон (Жиру, Скиннер)
1:2 – 52 Радил (Ворачек, Коварж)
1:3 – 54 Бэрри (Жиру, Конекны)
1:4 – 59 Скиннер

Вратари: Мразек 24/27 – Пикар 28/29.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Трактор
    online
      Трактор, 06.05.2017 00:15
    -1
    Проворов конечно впечатляет в свои 20 лет уже один из лучших в Филадельфии и в первом матче сборной показал отменную игру ! Думаю это будущий обладатель Норрис Трофи!
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    yoba_sychev
      yoba_sychev, 06.05.2017 00:23
    -1
    Трактор, 06.05.2017 00:15
    Проворов конечно впечатляет в свои 20 лет уже один из лучших в Филадельфии и в первом матче сборной показал отменную игру ! Думаю это будущий обладатель Норрис Трофи!
    Да какая-разница?! Днорок любую сборную, даже с топчиками, игроками 10 из 10, превратит в УГ. Питерский физрук, ненавижу этого дауна.
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    Трактор
    online
      Трактор, 06.05.2017 00:32
    0
    yoba_sychev, 06.05.2017 00:23
    Трактор, 06.05.2017 00:15
    Проворов конечно впечатляет в свои 20 лет уже один из лучших в Филадельфии и в первом матче сборной показал отменную игру ! Думаю это будущий обладатель Норрис Трофи!

    Да какая-разница?! Днорок любую сборную, даже с топчиками, игроками 10 из 10, превратит в УГ. Питерский физрук, ненавижу этого дауна.
    какое отношение имеет Знарок к становлению Проворова или того же Василевского? Знарка сам не хочу видеть у руля сборной, отцеп одного Капризова чего стоит! В уме не укладывается как можно было отцепить 20 летного таланта как Капризов! Этот парень умен не по годам и это будущие сборной и того же НХЛ а этот усатый латышь его отцепляет!
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