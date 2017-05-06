ЧМ-2017. Канада обыграла Чехию, Швеция по буллитам уступила России

Чемпионат мира
Группа А
Швеция – Россия – 1:2 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, по буллитам - 0:1)
1:0 – 14 Линдхольм (Хедман, Раск)
1:1 – 43 Андронов (Проворов, Барабанов)
Вратари: Фаст 28/29 – Ан. Василевский 22/23.
США – Германия – 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
0:1 – 10 Ридер (Кагун, Раймер)
1:1 – 52 Мерфи (Нелсон, Ларкин)
1:2 – 53 Хагер (Гогулла, Зайденберг)
Вратари: Ховард 25/27 – Грайсс 42/43.
Группа В
Финляндия – Беларусь – 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)
1:0 – 2 Ахо (Филппула)
2:0 – 5 Осала
2:1 – 38 Шарангович (Стефанович)
2:2 – 44 Ковыршин (Костицын, Граборенко)
3:2 – 49 Савинайнен (Ахо, Рантанен)
Вратари: Корписало 22/24 – Лаланд 21/24.
Чехия – Канада – 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
0:1 – 6 О′Райлли (Бэрри, Шайфли)
0:2 – 20 Мэтисон (Жиру, Скиннер)
1:2 – 52 Радил (Ворачек, Коварж)
1:3 – 54 Бэрри (Жиру, Конекны)
1:4 – 59 Скиннер
Вратари: Мразек 24/27 – Пикар 28/29.
Источник — Sport.ua
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Проворов конечно впечатляет в свои 20 лет уже один из лучших в Филадельфии и в первом матче сборной показал отменную игру ! Думаю это будущий обладатель Норрис Трофи!
Да какая-разница?! Днорок любую сборную, даже с топчиками, игроками 10 из 10, превратит в УГ. Питерский физрук, ненавижу этого дауна.
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