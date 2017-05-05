Цифры просмотров матча ЧМ Украина – Австрия были завышены в сто раз

Организационный комитет чемпионата мира-2017 в Дивизионе IA, который проходил в Киеве, в сто раз завысил цифры просмотров матча национальной сборной Украины с командой Австрии.
По словам представителей оргкомитета на пресс-конференции с участием президента IIHF Рене Фазеля тольку игру украинцев с австрийцами посмотрели 13 миллионов человек. Об этом даже написали на официальном сайте Международной федерации хоккея.
Официальные данные о рейтингах и количестве контактов телезрителей с телеканалом-бродкастером во время трансляций поединков сборной Украины.
Информацию о том, что цифры телепросмотров были серьезно завышены на своей странице в Facebook подтвердил и комментатор телеканала UA:Перший Андрей Столярчук.
Из 15 матчей чемпионата мира в киевском Дворце спорта в эфире общенационального телеканала были показаны только 7 поединков, 8 игр зрители не увидели.
Источник — Xsport
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.