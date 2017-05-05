Продолжается второй раунд плей-офф Кубка Стэнли. В четверг была сыграна одна встреча.
Рейнджерс - Оттава - 4:1 (счет в серии – 2:2)
1-й период
1:0 Рейнджерс - Ник Холден - 1 (Кевин Хэйс - 2) , 14:04
2-й период
2:0 Рейнджерс - Оскар Линдберг - 2 (Майкл Грабнер - 1, Таннер Гласс - 2), 02:01
3:0 Рейнджерс - Оскар Линдберг - 3 (Джей Ти Миллер - 3, Таннер Гласс - 3), 15:54
3-й период
4:0 Рейнджерс - Крис Крайдер - 2 (Райан МакДона - 5, Дерек Степан - 3), 10:45, в большинстве
4:1 Оттава - Кайл Тёррис - 2 (Зак Смит - 3, Бен Харпур - 2), 13:34
Голкипер гостей Крэйг Андерсон пропустил три шайбы с 20 бросков, и в третьем периоде ворота команды защищал уже Майк Кондон. «Сенаторы» терпели поражения во всех последних 15 сериях, в которых проигрывали два матча подряд. Оттава, напомним, проиграла матч №3 со счетом 1:4. Начиная с 2012-го, в восьми сериях из 15 с участием «Рейнджеров» был зафиксирован счет 2-2. Нью-йоркская команда выиграла пять из них и проиграла две.
Источник — Sport.ua
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