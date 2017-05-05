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Кубок Стэнли. Рейнджерс сравняли счет в серии. Матч четверга

Статистика и видеообзоры поединка

  • 05.05.2017 10:38
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НХЛ. Рейнджерс - Оттава
© НХЛ. Рейнджерс - Оттава
Продолжается второй раунд плей-офф Кубка Стэнли. В четверг была сыграна одна встреча.
 
Рейнджерс - Оттава - 4:1 (счет в серии – 2:2)
1-й период
1:0 Рейнджерс - Ник Холден - 1 (Кевин Хэйс - 2) , 14:04 
2-й период
2:0 Рейнджерс - Оскар Линдберг - 2 (Майкл Грабнер - 1, Таннер Гласс - 2), 02:01
3:0 Рейнджерс - Оскар Линдберг - 3 (Джей Ти Миллер - 3, Таннер Гласс - 3), 15:54
3-й период
4:0 Рейнджерс - Крис Крайдер - 2 (Райан МакДона - 5, Дерек Степан - 3), 10:45, в большинстве
4:1 Оттава - Кайл Тёррис - 2 (Зак Смит - 3, Бен Харпур - 2), 13:34
 
Голкипер гостей Крэйг Андерсон пропустил три шайбы с 20 бросков, и в третьем периоде ворота команды защищал уже Майк Кондон. «Сенаторы» терпели поражения во всех последних 15 сериях, в которых проигрывали два матча подряд. Оттава, напомним, проиграла матч №3 со счетом 1:4. Начиная с 2012-го, в восьми сериях из 15 с участием «Рейнджеров» был зафиксирован счет 2-2. Нью-йоркская команда выиграла пять из них и проиграла две. 

Источник — Sport.ua

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