Сегодня стартует чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе

Сегодня в Кельне и Париже стартует чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе.
Ниже расписание турнира:
Чемпионат мира-2017. Групповой турнир:
5 мая
Группа А
17:15 Швеция – Россия
21:15 США – Германия
Группа В
17:15 Финляндия – Беларусь
21:15 Чехия – Канада
6 мая
Группа А
13:15 Латвия – Дания
17:15 Словакия – Италия
21:15 Германия – Швеция
Группа В
13:15 Швейцария – Словения
17:15 Беларусь – Чехия
21:15 Норвегия – Франция
7 мая
Группа А
13:15 Италия – Россия
17:15 США – Дания
21:15 Латвия – Словакия
Группа В
13:15 Словения – Канада
17:15 Финляндия – Франция
21:15 Норвегия – Швейцария
8 мая
Группа А
17:15 Германия – Россия
21:15 США – Швеция
Группа В
17:15 Беларусь – Канада
21:15 Финляндия – Чехия
9 мая
Группа А
17:15 Италия – Латвия
21:15 Словакия – Дания
Группа В
17:15 Словения – Норвегия
21:15 Швейцария – Франция
10 мая
Группа А
17:15 США – Италия
21:15 Словакия – Германия
Группа В
17:15 Швейцария – Беларусь
21:15 Финляндия – Словения
11 мая
Группа А
17:15 Россия – Дания
21:15 Швеция – Латвия
Группа В
17:15 Чехия – Норвегия
21:15 Канада – Франция
12 мая
Группа А
17:15 Швеция – Италия
21:15 Дания – Германия
Группа В
17:15 Чехия – Словения
21:15 Франция – Беларусь
13 мая
Группа А
13:15 Латвия – США
17:15 Россия – Словакия
21:15 Италия – Германия
Группа В
13:15 Норвегия – Финляндия
17:15 Словения – Беларусь
21:15 Канада – Швейцария
14 мая
Группа А
17:15 Словакия – США
21:15 Дания – Швеция
Группа В
17:15 Франция – Чехия
21:15 Швейцария – Финляндия
15 мая
Группа А
17:15 Дания – Италия
21:15 Россия – Латвия
Группа В
17:15 Канада – Норвегия
21:15 Франция – Словения
16 мая
Группа А
13:15 Швеция – Словакия
17:15 Россия – США
21:15 Германия – Латвия
Группа В
13:15 Беларусь – Норвегия
17:15 Чехия – Швейцария
21:15 Канада – Финляндия
Чемпионат мира. Плей-офф:
18 мая
Четвертьфиналы
20 мая
Полуфиналы
21 мая
Матч за 3-е место
Финал
Источник — Sport.ua
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