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Сегодня стартует чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе

Кельн и Париж принимают мировое первенство

  • 05.05.2017 09:03
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Сегодня стартует чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе

Сегодня в Кельне и Париже стартует чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе.

Ниже расписание турнира:

Чемпионат мира-2017. Групповой турнир:

5 мая

Группа А

17:15 Швеция – Россия
21:15 США – Германия

Группа В

17:15 Финляндия – Беларусь
21:15 Чехия – Канада

6 мая

Группа А

13:15 Латвия – Дания
17:15 Словакия – Италия
21:15 Германия – Швеция

Группа В

13:15 Швейцария – Словения
17:15 Беларусь – Чехия
21:15 Норвегия – Франция

7 мая

Группа А

13:15 Италия – Россия
17:15 США – Дания
21:15 Латвия – Словакия

Группа В

13:15 Словения – Канада
17:15 Финляндия – Франция
21:15 Норвегия – Швейцария

8 мая

Группа А

17:15 Германия – Россия
21:15 США – Швеция

Группа В

17:15 Беларусь – Канада
21:15 Финляндия – Чехия

9 мая

Группа А

17:15 Италия – Латвия
21:15 Словакия – Дания

Группа В

17:15 Словения – Норвегия
21:15 Швейцария – Франция

10 мая

Группа А

17:15 США – Италия
21:15 Словакия – Германия

Группа В

17:15 Швейцария – Беларусь
21:15 Финляндия – Словения

11 мая

Группа А

17:15 Россия – Дания
21:15 Швеция – Латвия

Группа В

17:15 Чехия – Норвегия
21:15 Канада – Франция

12 мая

Группа А

17:15 Швеция – Италия
21:15 Дания – Германия

Группа В

17:15 Чехия – Словения
21:15 Франция – Беларусь

13 мая

Группа А

13:15 Латвия – США
17:15 Россия – Словакия
21:15 Италия – Германия

Группа В

13:15 Норвегия – Финляндия
17:15 Словения – Беларусь
21:15 Канада – Швейцария

14 мая

Группа А

17:15 Словакия – США
21:15 Дания – Швеция

Группа В

17:15 Франция – Чехия
21:15 Швейцария – Финляндия

15 мая

Группа А

17:15 Дания – Италия
21:15 Россия – Латвия

Группа В

17:15 Канада – Норвегия
21:15 Франция – Словения

16 мая

Группа А

13:15 Швеция – Словакия
17:15 Россия – США
21:15 Германия – Латвия

Группа В

13:15 Беларусь – Норвегия
17:15 Чехия – Швейцария
21:15 Канада – Финляндия

Чемпионат мира. Плей-офф:

18 мая

Четвертьфиналы

20 мая

Полуфиналы

21 мая

Матч за 3-е место
Финал

Источник — Sport.ua

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