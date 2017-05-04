Продолжается второй раунд плей-офф Кубка Стэнли. В среду были сыграны две встречи.
Питтсбург - Вашингтон - 3:2 (счет в серии – 3:1)
1-й период
1:0 Питтсбург - Патрик Хорнквист - 3 (Олли Мяяття - 4, Мэтт Каллен - 4), 04:39
2-й период
2:0 Питтсбург - Джейк Гюнцель - 8, 03:51
2:1 Вашингтон - Евгений Кузнецов - 4 (Джастин Уильямс - 6, Маркус Йоханссон - 5), 07:21
2:2 Вашингтон - Нэйт Шмидт - 1 (Ти Джей Оши - 7, Кевин Шаттенкирк - 4), 08:33
3:2 Питтсбург - Джастин Шульц - 2 (Евгений Малкин - 12, Джейк Гюнцель - 4), 11:24, в большинстве
После того, как центрфорвард Питтсбурга Сидни Кросби получил очередное сотрясение мозга, самым заметным игроком команды стал, пожалуй, Марк-Андре Флери. Голкипер парировал 36 бросков и был признан Первой звездой матча. Флери провел девять матчей в плей-офф и в шести из них пропускал не больше трех шайб. По статистике победитель матча №4, если счет в серии стал 3-1, может рассчитывать на общий успех в раунде. Его шансы оцениваются в 90% - 210 проходов против 24.
Эдмонтон - Анахайм - 3:4 (ОТ; 2:2)
1-й период
1:0 Эдмонтон - Милан Лючич - 2 (Леон Драйзайтль - 7, Марк Летесту - 3), 15:38, в большинстве
2:0 Эдмонтон - Коннор Макдэвид - 4 (Леон Драйзайтль - 8, Патрик Марун - 3), 17:43
2-й период
2:1 Анахайм - Райан Гецлаф - 6 (Брэндон Монтур - 4), 01:37
2:2 Анахайм - Рикард Ракелл - 4 (Райан Гецлаф - 5, Кори Перри - 3), 05:33
2:3 Анахайм - Райан Гецлаф - 7, 14:25
3-й период
3:3 Эдмонтон - Дрэйк Каггула - 1 (Райан Нюджент-Хопкинс - 3, Патрик Марун - 4), 18:18
1-й овертайм
3:4 Анахайм - Якоб Силфверберг - 7 (Райан Гецлаф - 6), 00:45
Обе команды в этой серии побеждали на выезде, проигрывая домашние встречи, причем Анахайм выиграл все четыре гостевых матча в нынешнем плей-офф. Первой звездой поединка стал центрфорвард гостей Райан Гецлаф, набравший 4 очка (2+2). Всего на его счету теперь 36 шайб в розыгрышах Кубка Стэнли – это новый клубный рекорд «Уток».
Источник — Sport.ua
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