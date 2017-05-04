Продолжается второй раунд плей-офф Кубка Стэнли. В среду были сыграны две встречи.

Питтсбург - Вашингтон - 3:2 (счет в серии – 3:1)

1-й период

1:0 Питтсбург - Патрик Хорнквист - 3 (Олли Мяяття - 4, Мэтт Каллен - 4), 04:39

2-й период

2:0 Питтсбург - Джейк Гюнцель - 8, 03:51

2:1 Вашингтон - Евгений Кузнецов - 4 (Джастин Уильямс - 6, Маркус Йоханссон - 5), 07:21

2:2 Вашингтон - Нэйт Шмидт - 1 (Ти Джей Оши - 7, Кевин Шаттенкирк - 4), 08:33

3:2 Питтсбург - Джастин Шульц - 2 (Евгений Малкин - 12, Джейк Гюнцель - 4), 11:24, в большинстве

После того, как центрфорвард Питтсбурга Сидни Кросби получил очередное сотрясение мозга, самым заметным игроком команды стал, пожалуй, Марк-Андре Флери. Голкипер парировал 36 бросков и был признан Первой звездой матча. Флери провел девять матчей в плей-офф и в шести из них пропускал не больше трех шайб. По статистике победитель матча №4, если счет в серии стал 3-1, может рассчитывать на общий успех в раунде. Его шансы оцениваются в 90% - 210 проходов против 24.

Эдмонтон - Анахайм - 3:4 (ОТ; 2:2)

1-й период

1:0 Эдмонтон - Милан Лючич - 2 (Леон Драйзайтль - 7, Марк Летесту - 3), 15:38, в большинстве

2:0 Эдмонтон - Коннор Макдэвид - 4 (Леон Драйзайтль - 8, Патрик Марун - 3), 17:43

2-й период

2:1 Анахайм - Райан Гецлаф - 6 (Брэндон Монтур - 4), 01:37

2:2 Анахайм - Рикард Ракелл - 4 (Райан Гецлаф - 5, Кори Перри - 3), 05:33

2:3 Анахайм - Райан Гецлаф - 7, 14:25

3-й период

3:3 Эдмонтон - Дрэйк Каггула - 1 (Райан Нюджент-Хопкинс - 3, Патрик Марун - 4), 18:18

1-й овертайм

3:4 Анахайм - Якоб Силфверберг - 7 (Райан Гецлаф - 6), 00:45

Обе команды в этой серии побеждали на выезде, проигрывая домашние встречи, причем Анахайм выиграл все четыре гостевых матча в нынешнем плей-офф. Первой звездой поединка стал центрфорвард гостей Райан Гецлаф, набравший 4 очка (2+2). Всего на его счету теперь 36 шайб в розыгрышах Кубка Стэнли – это новый клубный рекорд «Уток».



