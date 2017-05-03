Сборная Украины может сыграть на ЧМ в 2018 году в Каунасе

Национальная сборная команда Украины в следующем году будет играть на чемпионате мира в Дивизионе IB.
Соперниками нашей команды будут национальные сборные Японии, Литвы, Хорватии, Эстонии и Румынии. Чемпионат состоится в апреле следующего года.
На проведение чемпионата претендовали две страны. Однако, Нидерланды выбыли из гонки, так как не сумели сохранить прописку в Дивизионе.
Поэтому на проведение чемпионата на данный момент претендует литовский город Каунас. Ориентировочные сроки проведения соревнования — 22-28 апреля 2018. Впрочем, у других стран еще есть шанс подать свою заявку на проведение соревнования.
Как известно, украинская сборная покинула группу А Дивизиона I по итогам домашнего чемпионата мира, который проходил в апреле в Киеве.
Как известно, украинская сборная покинула группу А Дивизиона I по итогам домашнего чемпионата мира, который проходил в апреле в Киеве.
Источник — Федерация хоккея Украины
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