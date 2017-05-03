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Кубок Стэнли. Нэшвилл и Рейнджерс одержали победы. Матчи вторника

Статистика и видеообзоры поединков

  • 03.05.2017 11:16
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НХЛ. Рейнджерс - Оттава
© НХЛ. Рейнджерс - Оттава
Продолжается второй раунд плей-офф Кубка Стэнли. Во вторник были сыграны две встречи.
 
Рейнджерс - Оттава - 4:1 (счет в серии – 1:2)
1-й период
1:0 Рейнджерс - Матс Зуккарелло Аасен - 4 (Мика Зибанежад - 6, Дэн Жирарди - 2), 05:31 
2:0 Рейнджерс - Майкл Грабнер - 4 (Матс Зуккарелло Аасен - 2), 13:24 
2-й период
3:0 Рейнджерс - Рик Нэш - 3 (Дерек Степан - 2, Джимми Веси - 3), 12:21
4:0 Рейнджерс - Оскар Линдберг - 1 (Джей Ти Миллер - 2, Таннер Гласс - 1), 18:17
4:1 Оттава - Жан-Габриэль Пажо - 6 (Бобби Райан - 4, Коди Сиси - 1), 18:49
 
Сразу два нападающих гостей не смогли доиграть матч из-за травм - Бобби Райан покинул лед в третьем периоде, а Зак Смит отыграл только до первого перерыва. Первой звездой поединка стал центрфорвард нью-йоркской команды Матс Зуккарелло Аасен, набравший 2 очка (1+1).
 
 
Нэшвилл - Сент-Луис - 2:1 (3:1)
3-й период
1:0 Нэшвилл - Райан Эллис - 4 (Колин Уилсон - 1), 05:09, в большинстве
2:0 Нэшвилл - Джеймс Нил - 2, 13:03
2:1 Сент-Луис - Джоэль Эдмундсон - 3 (Александр Стин - 4, Йори Лехтеря - 3), 16:11 
 
Нэшвилл выиграл все четыре домашние встречи в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. «Хищники» могут оформить первый в своей истории выход в финал конференции в пятницу в Сент-Луисе. Первой звездой встречи был признан защитник хозяев Райан Эллис, открывший счет в игре.

Источник — Sport.ua

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